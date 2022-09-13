今年度新北創客以「聯合國永續發展指標-SDGs4優質教育」為目標，特別邀請國際ASF藝術平臺發起人瑞士藝術家Roy Hofer及日本藝術家坂下彰進行跨國連線的永續共創工作坊，帶領新北市四校的學生從永續的思維出發，發揮創意精神，部分學生作品更將於9月初瑞士Haus Salmegg Rheinfelden的永續藝術展覽，孩子精心製作的作品以數位保存形式跨越國界展現，讓世界看見新北創客學生的無限創意及創客精神。

部分學生作品更將於9月初瑞士Haus Salmegg Rheinfelden的永續藝術展覽中，孩子精心製作的作品以數位保存形式跨越國界展現。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北以共創、共享的精神給予孩子實作發揮空間，整合各校資源推動創客教育，更媒合跨國藝術家共創作品，鼓勵師生察覺生活上的問題，利用想像力激盪更多驚喜的創意火花，同時提升國際視野，培養孩子們合作的素養能力。

今年度各校結合SDGs各項指標，發揮創客精神，創作出具有永續洞察力的藝術作品，如五寮國小使用回收瓶身、塑膠袋與紙板打造出「未來城市」、二重國小應用回收冰棒棍與回收塑料製造「永續飛行船」、武林國小結合回收寶特瓶做成的「水循環裝置」、使用回收餐盒製作的「種樹」及鶯歌國中應用回收媒材工具製作的陶藝作品「桌遊」。

日籍視覺藝術家坂下彰帶領鶯歌國中學生透過利用平時常見的廢棄物，例如使用電線、鍵盤、飾品及玩具等壓印在陶土，賦予陶土新樣貌。瑞士概念藝術家 Roy Hofer則帶領五寮國小及武林國小學生探討聯合國永續發展目標進行腦力激盪，使用複合媒材、現成物裝置等進行共創作品。每組學生的作品皆融合了不同的SDGs目標，如結合「SDGs2消除飢餓」製作出食物生產機、強調「SDGs3良好健康與福祉」的重要性製作出生病的心臟，尤其「SDGs14 保育海洋生態」更是許多學生想要擁護的議題，產出了海洋污染的畫作、利用回收物製作的烏龜、海廢搜集船等，來表達他們對海洋污染與保育的觀察和反思。

五寮國小四年級同學林鼎焱表示，我們以工業化、創新及基礎建設和永續城鄉為創作方向，並使用保特瓶、塑膠袋與紙箱來呈現城市的風貌、保特瓶蓋蓋出建物和標地建築，這次課程透過視訊和國外藝術家進行創作，是很特別的經驗，希望未來還有機會跟不同的藝術家學習。武林國小五年級同學黃映綺則表示，與瑞士藝術家Roy Hofer透過網路進行共創課程，帶領我們認識SDGs17項目標，並從中找出自己有興趣的議題，教導我們利用現成回收物進行藝術創作，透過藝術發想創作，傳達永續精神及理念。

各校結合SDGs各項指標，發揮創客精神，創作出具有永續洞察力的藝術作品。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，新北市秉持校校有創客，更結合跨局處及民間單位資源，推動創客、創新及創業發展，打造新北自造城。新北創客社群更於親子天下創新100中，唯一以縣市層級的社群獲選，企盼發揮社群影響力，讓孩子體驗「想得出來，就做得出來」的創客精神，透過跨域合作，讓創客成為一種態度，更讓孩子成為用創意解決實際問題的跨域人才。