新北市新住民語文課程開班數達1,300班，共3,700名學生選修，班數與人數均全國第一。教育局為鼓勵教學支援人員運用雙語言及跨文化投身校園，首創優良教支人員評選，111年由阮采婷、阮紅女、武氏芳恆、慕雅妮及嚴永真五位老師獲獎(按姓氏排列)，教師節前夕，她們分享與學生互動的真摯故事，點滴都是教育愛。

教育局長張明文表示，新北市首創新住民語文優良教支人員評選，獲獎者從語文教學、校園服務到公共領域展長才，協助推動友善共融的多元文化校園，教師們為了培養跨文化優勢的國際人才，時時提醒學生學新住民語文三件重要的事，第一是認同母親的文化，第二是建立國際觀，第三是成為願意付出的人。

獲獎者印尼語老師慕雅妮分享，學生小帥(化名)曾說我不喜歡媽媽，學印尼語沒用。慕雅妮老師緩緩提問，孩子，你曾用心愛媽媽嗎？她努力學華語，和你努力學印尼語，都是一樣重要的。這些話語撼動了小帥，漸漸地小帥從敷衍態度轉變為認真學習，更以中印雙語、裝飾愛心圖案畫給媽媽感謝卡。

教學馬來語的嚴永真老師。(照片/教育局提供)

越南語老師阮紅女經常在課堂中跟學生分享要自我實踐建立國際觀，並和學校共同推動國際文教中心資源和國際教育四堂課，讓學生能夠和全世界交朋友。(照片/教育局提供)

獲獎的馬來語老師嚴永真說，學生有人想做移民官，有人想賺大錢，但她更肯定學生「未來不論怎樣，一定要給媽媽過好日子」。獲獎的越南語老師阮紅女說，她經常在課堂中跟學生分享要自我實踐建立國際觀，並和學校共同推動國際文教中心資源和國際教育四堂課，讓學生能夠和全世界交朋友。

越南語老師武氏芳恆除了教語文，也體悟到自己的身教言行態度會深刻地影響學生。(照片/教育局提供)

擔任協會理事長、這次也獲獎的越南語老師武氏芳恆分享小家(化名)的故事，當時小家全家從越南搬到臺灣時，全家人都沒有工作，芳恆老師擔任小家的華語補救老師，也幫忙申請清寒證明及小家哥哥的殘障手冊。現在師生常一起到偏鄉送米做公益，途中小家有感而發說，自己目前半工半讀、哥哥也有按摩店的工作，回想以前「什麼都沒有」，多虧老師讓自己「什麼都有了」，自己想更快長大，像老師一樣幫助別人。當下武氏芳恆和小家一起痛哭，她體悟到自己的身教言行態度深刻地影響學生，覺得好值得。

越南語老師阮采婷說，偏鄉的學生特別成熟，師生相處的語言除越語和華語，就是愛的語言－我愛他們，他們也愛我。(照片/教育局提供)

在金山和野柳教越南語老師阮采婷說，偏鄉的學生特別成熟懂事，和老師的感情很緊密，師生相處的語言除越語和華語，就是愛的語言－我愛他們，他們也愛我。

教育局表示，教支人員同時也投入新北市華語補救教學，協助因跨國銜轉或僑居國外有華語溝通困難的學生，近3年已有567名新住民子女受惠。新北市2030新住民十年願景推動樂學一條龍，提供新住民子女從國小至高中學習新住民語文課程不間斷，另有華語補救教學、皇冠海岸光榮計畫及新住民二代昂揚計畫等，感謝參與計畫的教師們用心付出，給予學生愛與自信，讓他們在幸福中發芽與茁壯。