東海大學、中華電信、Google Cloud 共同打造東海成為中部第一所參與 Google Cloud 「雲端人才搖籃計畫」並使用Google Cloud Platform (GCP)的大學，未來將為中科大廠和精密園區等高科技產業，培育具有運用雲端服務能力的人才並建置人才資料庫。東海大學校長張國恩表示，學校位處中部科學園區、精密園區等周邊地緣優勢，將整合校內AI中心及光點計畫之推動，成為上至中部科技大廠，下至中小學教師的雲端人才培育基地。

東海大學今年起推動「光點計畫」，培育學生跨域專才。(照片/東海大學提供)

東海大學以邁向未來大學為目標，今年起AI中心推動「光點計畫」，透過產學策略聯盟，開設「智慧製造」、「韌性設計」、「淨零碳排」三個專業領域班，導入AI大數據、敏捷式智慧製造、科技與環境永續的韌性設計、碳中和零排碳等專業跨域課程；更與中華電信攜手合作，透過 GCP和Google Cloud 雲端計算基礎課程 (GCCF; Google Cloud Computing Foundation)，由中華電信提供師資培訓協助、系統搬遷上雲規劃與諮詢等服務，培育AI智慧人才，加速台灣產業數位轉型、佈局ESG淨零碳排。

日前，東海大學校長張國恩帶領副校長張嘉修、研發長林惠真、圖書館館長兼電算中心主任楊朝棟、勞教長卓逸民、創藝學院院長兼推廣部主任許和捷，偕同中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽、企業客戶分公司副總經理柯偉震等人聯袂拜會Google 台灣辦公室。三方將透過GCP和GCCF課程，進而規劃CDL（Cloud Digital Leader）和ACE（Associate Cloud Engineer）兩項同為全球認證的進階課程，並進行理念交流與分享。

東海大學將成為中部地區雲端人才培育基地。(照片/東海大學提供)

張國恩說，東海在成為Google Cloud的生態系夥伴後，將分三階段打造智慧永續校園，結合校內高教深耕計畫辦理永續相關營隊，以及「減碳溫度計」等計畫產學共創，以打造中部最大AI園區為終極目標。圖書館館長兼電算中心主任楊朝棟指出，GCCF課程將擴及至推廣教育中心開課，透過 Google Cloud 雲端人才搖籃計畫提升中部數位跨域人才整體量能。