法國名導盧貝松近期推出最新編製作品《死噬》(Arthur, malediction),將在9月23日於台灣獻映。不斷回溯並創新自己的作品風格的他,這次將腦筋動到他國際票房高達1.92億美元(約新台幣58億元)的《亞瑟的奇幻王國:毫髮人的冒險》(Arthur And The Minimoys)三部曲上面,試圖取材該作品經典元素,讓一群主角們的童年美夢,如今成為一場難以止息的成年噩夢。盧貝松透露會有這個故事想法,主要是當年拍攝《亞瑟》之後,那棟拍攝場景的房子,後續仍吸引許多熱愛「城市探索」(Urbex)的群眾去進行「聖地巡禮」,影音網站更有許多相關介紹影像。這也讓他將「重返拍攝現場」的點子融入片中情節,更輔以讓人意想不到的恐怖情節,不僅成為盧貝松首部在法國被列為「12 歲以下禁止觀賞」的《亞瑟》延伸作品,更成為該系列首部用法語拍攝的電影。

盧貝松在2006年推出結合真人與動畫的電影《亞瑟的奇幻王國:毫髮人的冒險》,震撼全球影壇。他更在2006年到2010年間,親自將這部兒童讀物改編成三部系列電影,更發行多款電子遊戲。童書不僅全球狂銷300萬冊,三部曲電影更吸引超過全球1400萬觀眾觀賞,國際票房收入高達1.92億美元(約新台幣58億元)。作為導演,他不斷回溯並創新自己的作品風格,曾試圖以《星際特工瓦雷諾:千星之城》(Valerian And The City Of A Thousand Planets)打造全新版的《第五元素》(The Fifth Element);再透過《安娜》(Anna)打造宛如21世紀版的《霹靂煞》(Nikita)。作為監製,他也以《玩命快遞:肆意橫行》(The Transporter Refueled)對他《玩命快遞》(The Transporter)系列進行「重啟」。如今,他持續挖掘作為編劇與監製的成功經驗,於今年推出編製最新慄作《死噬》。

【死噬】劇照_近期興起的「城市探索」風潮,啟發盧貝松編撰出本片的驚悚劇本。(照片/劇組提供)

同時,他找來瑞士新銳導演巴泰勒米格羅斯曼(Barthelemy Grossmann)來執導這部別出心裁的作品。導演回憶:「疫情期間,一切都停止了,然後我接到盧貝松打來的電話。他跟我說了這個故事,我一聽就立刻愛上,甚至在心中無限驚喜。某種意義上來說,我真的很想跟他合作,尤其我是《亞瑟》電影的粉絲,這也給予我勇氣,更像是一份送給我的禮物。」他並進一步補充:「讀劇本的時候,我想起了《七寶奇謀》(The Goonies)、《超級8》(Super 8)和《牠》(It)。」他更感謝盧貝松給予他許多拍攝自由:「如果他相信你,就會讓你去做你想要做的事情,無論選角還是拍攝,我都有很大的自由度。如果你需要他,他就會在那裡。他會教你很多東西,但你必須要有學習的慾望。」言語中也傳遞他對這位名導的感恩之意。

【死噬】劇照_本片故事將讓主角們的童年美夢,如今成為一場難以止息的成年噩夢。(照片/劇組提供)

《死噬》劇情描繪一群從小熱愛觀賞《亞瑟的奇幻王國:毫髮人的冒險》的小朋友,長大後一起去探訪拍攝該片的廢棄鄉間別墅,結果遇到一連串難以預料的恐怖殺戮。身兼本片編劇的盧貝松,透露在寫這部電影劇本時,發現有許多熱愛「城市探索」(Urbex)的人們,紛紛去探訪當年拍攝《亞瑟》時的房子,這也讓他開始想像,當年的那棟房子,本身就足以成為一個角色。事實上,「城市探索」的數量於近年持續增長,甚至已經成為一項業務,讓旅行社提供廢棄地點的導遊服務。目前許多影音網站上,也有許多遊客上傳《亞瑟》那棟房子的影像。這也讓盧貝松天馬行空地將「童年美夢,成年噩夢」的元素注入本片當中,透過角色們重回拍攝現場的「聖地巡禮」,再融合《德州電鋸殺人狂》(The Texas Chain Saw Massacre)、《魔山》(The Hills Have Eyes)的恐怖殺戮,以及許多充滿創意的殺戮方式,不到最後一刻絕對猜不到結局,驚悚反轉更直逼《在黑暗

中說的鬼故事》(Scary Stories to Tell in the Dark)。