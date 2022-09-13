法國名導盧貝松近期推出最新編製作品《死噬》（Arthur, malediction），將在9月23日於台灣獻映。不斷回溯並創新自己的作品風格的他，這次將腦筋動到他國際票房高達1.92億美元（約新台幣58億元）的《亞瑟的奇幻王國：毫髮人的冒險》（Arthur And The Minimoys）三部曲上面，試圖取材該作品經典元素，讓一群主角們的童年美夢，如今成為一場難以止息的成年噩夢。盧貝松透露會有這個故事想法，主要是當年拍攝《亞瑟》之後，那棟拍攝場景的房子，後續仍吸引許多熱愛「城市探索」（Urbex）的群眾去進行「聖地巡禮」，影音網站更有許多相關介紹影像。這也讓他將「重返拍攝現場」的點子融入片中情節，更輔以讓人意想不到的恐怖情節，不僅成為盧貝松首部在法國被列為「12 歲以下禁止觀賞」的《亞瑟》延伸作品，更成為該系列首部用法語拍攝的電影。

盧貝松在2006年推出結合真人與動畫的電影《亞瑟的奇幻王國：毫髮人的冒險》，震撼全球影壇。他更在2006年到2010年間，親自將這部兒童讀物改編成三部系列電影，更發行多款電子遊戲。童書不僅全球狂銷300萬冊，三部曲電影更吸引超過全球1400萬觀眾觀賞，國際票房收入高達1.92億美元（約新台幣58億元）。作為導演，他不斷回溯並創新自己的作品風格，曾試圖以《星際特工瓦雷諾：千星之城》（Valerian And The City Of A Thousand Planets）打造全新版的《第五元素》（The Fifth Element）；再透過《安娜》（Anna）打造宛如21世紀版的《霹靂煞》（Nikita）。作為監製，他也以《玩命快遞：肆意橫行》（The Transporter Refueled）對他《玩命快遞》（The Transporter）系列進行「重啟」。如今，他持續挖掘作為編劇與監製的成功經驗，於今年推出編製最新慄作《死噬》。

【死噬】劇照_近期興起的「城市探索」風潮，啟發盧貝松編撰出本片的驚悚劇本。(照片/劇組提供)

同時，他找來瑞士新銳導演巴泰勒米格羅斯曼（Barthelemy Grossmann）來執導這部別出心裁的作品。導演回憶：「疫情期間，一切都停止了，然後我接到盧貝松打來的電話。他跟我說了這個故事，我一聽就立刻愛上，甚至在心中無限驚喜。某種意義上來說，我真的很想跟他合作，尤其我是《亞瑟》電影的粉絲，這也給予我勇氣，更像是一份送給我的禮物。」他並進一步補充：「讀劇本的時候，我想起了《七寶奇謀》（The Goonies）、《超級8》（Super 8）和《牠》（It）。」他更感謝盧貝松給予他許多拍攝自由：「如果他相信你，就會讓你去做你想要做的事情，無論選角還是拍攝，我都有很大的自由度。如果你需要他，他就會在那裡。他會教你很多東西，但你必須要有學習的慾望。」言語中也傳遞他對這位名導的感恩之意。

【死噬】劇照_本片故事將讓主角們的童年美夢，如今成為一場難以止息的成年噩夢。(照片/劇組提供)

《死噬》劇情描繪一群從小熱愛觀賞《亞瑟的奇幻王國：毫髮人的冒險》的小朋友，長大後一起去探訪拍攝該片的廢棄鄉間別墅，結果遇到一連串難以預料的恐怖殺戮。身兼本片編劇的盧貝松，透露在寫這部電影劇本時，發現有許多熱愛「城市探索」（Urbex）的人們，紛紛去探訪當年拍攝《亞瑟》時的房子，這也讓他開始想像，當年的那棟房子，本身就足以成為一個角色。事實上，「城市探索」的數量於近年持續增長，甚至已經成為一項業務，讓旅行社提供廢棄地點的導遊服務。目前許多影音網站上，也有許多遊客上傳《亞瑟》那棟房子的影像。這也讓盧貝松天馬行空地將「童年美夢，成年噩夢」的元素注入本片當中，透過角色們重回拍攝現場的「聖地巡禮」，再融合《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chain Saw Massacre）、《魔山》（The Hills Have Eyes）的恐怖殺戮，以及許多充滿創意的殺戮方式，不到最後一刻絕對猜不到結局，驚悚反轉更直逼《在黑暗

中說的鬼故事》（Scary Stories to Tell in the Dark）。