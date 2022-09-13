9月12日揭曉111專技藥師國家考試，素有「藥師搖籃」的嘉南藥理大學藥學系第一階段藥師考試以74.36%的通過率，創專技藥師國家考試新高紀錄，再次開出紅盤，刷新去年65%紀錄，創下藥師國考由一階段考試制度改為二階段制度後的歷史新高，此優異成績更遠高於全國平均的41.23%，放榜結果再度擦亮嘉藥「藥師搖籃」的金字招牌。

自107年起，藥師國家考試分為兩階段考試，藥學系學生修畢基礎藥學課程且具及格證明者，可報考第一階段考試；第二階段需完成醫院實習640小時，並修畢所有畢業學分且通過第一階段考試者，才可報考。雖然今年正逢嘉藥藥學系五年學制的第一屆，少了報考第二階段的考生，但從一階優異的成績看來，2年後必定有滿滿的收獲。

嘉藥藥學系上課透過VR方式讓學生認識藥物化學結構。(照片/嘉南藥理大學提供)

順利通過藥師一階國考的張琬清說，原本擔心學校課業和國考準備會無法兼顧，但學校老師的教導讓她得以穩紮穩打，準備學校評量考的同時也打好了國考基礎。同時也很幸運有同儕相互鼓勵與扶持，才有辦法撐過這趟艱辛的備考之旅，每天到圖書館報到、彼此抱怨與打氣的聊天話題，都會成為雋刻回憶，張琬清也祝福所有的學弟妹都能在通往國考通過的路上不斷前進！

專業的客觀結構式臨床技能測驗（OSCE）讓學生體驗臨床情境。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉南藥理大學藥理學院院長王四切表示，由於新冠疫情的影響今年5月份就開始採取遠距教學方式，對於7月即將參加國考一階的考生無疑是一大挑戰，許多藥學系學生都選擇留在學校宿舍念書，授課老師也將實驗課程錄製成影片讓學生以同步或非同步方式進行學習，部分同學必須邊實習邊準備考試，可說十分辛苦，身為師長的她，看著學生們努力不懈、成果到手，深感與有榮焉。