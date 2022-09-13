中興大學9月13日舉辦南投校區進駐暨循環經濟研究學院揭牌典禮， 興大南投校區以南核心為主，9月份已進駐2學院2研究中心220名教職員生，包含循環經濟研究學院、創新產業暨國際學院、產學研鏈結中心、環境教育暨環境永續科技研發中心，啟動中興新村南核心大學城的首部曲。

揭牌典禮與會貴賓包含蔡英文總統、行政院秘書長李孟諺、行政院政委張景森、教育部部長潘文忠、國發會主委龔明鑫、立委林靜儀、立委羅美玲、南投縣政府秘書長洪瑞智、行政院中辦前執行長蔡培慧等政府首長及民代，正瀚生技董事長吳正邦、正隆總經理張清標、台積電處長張孟凡、博府智造董事長陳朋馳等產業代表，以及當地里長等，共同出席見證。

興大循環經濟研究學院，是今年新成立的國家重點領域研究學院，也是亞洲第一個「循環經濟研究學院」，主要聚集於新農業、智慧科技，以及綠色半導體三大重點領域，與正瀚生技、台積電、中鋼、全宇生技、正隆、新川創新、友達、秀傳紀念醫院、台茂奈米生化、雷應科技、博府智造、台灣彩光、矽品、采威、智勝、漢翔等企業合作等大型企業共同合作，著重於產業永續發展與淨零碳排為導向的專業學院，期望透過產學的專題合作，培育協助產業進行創新技術的研發人才。

揭牌典禮與會貴賓蔡英文總統致詞。(照片/中興大學提供)

總統致詞時表示，很高興和產學研界的先進共同見證中興大學進駐南投校區以及「循環經濟研究學院」的揭牌典禮。2050年淨零轉型是全世界的目標，也是臺灣的目標。而「循環經濟研究學院」的設立，就是為了培育更多全方位的淨零人才，一同加速落實淨零轉型。中興大學是臺灣第一所成立「循環經濟研究學院」的大學，相信透過中興大學成立的循環經濟學院，再結合產業界共同投入資源、技術，共同來打造「淨零碳排」的國家隊，會是產學合作的最佳典範。

中興大學薛富盛校長致詞。(照片/中興大學提供)

興大校長薛富盛表示，南投校區的規劃以採分區分期進駐，明年將啟動第二階段的進駐，包含9個專業學院與中心，以及方舟植物園、昆蟲博物館、運動體育活動區等。同時以歐美大學城的概念，在保留白牆紅瓦、低樓層的景觀特色下，全區導入智慧管理與再生能源，未來無論是運動場域或展覽場館，都將成為在地居民生活中的一部分，創造共享共榮的「雙興」願景。

興大循環經濟學院博士生蔡健浩表示，推動淨零碳排已是全球趨勢，就讀植物保健博士學位學程，可結合植病專業與循環經濟理念，開創出新的植物保健模式。該學院以業界實習合作為特色，因此在研發技術或設備儀器皆與業界接軌，也符合產業所需，有助於未來的職涯發展。

該學院碩士生侯淇表示，身為循環經濟研究學院首屆新生，同時首批進駐南投校區，他感到很新鮮且充滿期待，教室與教學設備都是依學生需求全新建置，有機會到中興新村唸書，未來也有希望多認識南投，了解當地文化。他以工業與智慧科技為主修，希望在業界實習時，能將循環經濟概念導入智慧機械的研發製程。