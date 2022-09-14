「2022巴黎萊雅論色型賞台灣區選拔賽」，今年競賽主題是「法式潮時尚」，比賽請設計師運用最新趨勢色彩與造型，展現出完美的法式手刷染技法，藉由線條和色彩造型的表現，創造出獨特的造型，弘光科技大學美髮造型設計系大四學生陳品卉暑假實習期間參加比賽，經過網路票選及決賽，在一百多位參賽選手中脫穎而出，奪得論色型賞冠軍、最佳色彩獎、最佳應援獎三個獎項，同時獲得代表台灣爭取前往巴黎參加決賽的機會。

美髮系副主任陳佳惠表示，比賽有「髮界奧斯卡」的別稱，每年有上百位美髮業界的設計師好手參加，比賽內容與流行時尚接軌，屬於商業型競賽，大四學生陳品卉是桃園市育達商職時尚造型設計科入學的技優生，在實習期間，獲得2022巴黎萊雅論色型賞台灣區選拔賽台灣區的冠軍，將代表台灣與其他45個國家頂尖好手角逐前進巴黎參加決賽的門票，非常不容易。

弘光美髮系學生陳品卉，奪巴黎萊雅論色型賞台灣區冠軍。。(照片/弘光科大提供)

陳品卉說，去年起在Flux Kèrastase Hair Salon微風南山店實習到今年7月底才結束，實習期間老闆鼓勵她參賽，因此，利用實習空檔準備比賽，原本打算參加比較擅長的前衛造型比賽，後來決定挑戰自我，運用學校及實習期間所學，首次嘗試商業型的比賽，在6月報名參賽。

「超想要拿獎，因此，很努力把造型做到最好。」陳品卉透露，決定參賽後為了配合比賽主題，用新的染膏手刷染髮，卻遲遲無法掌控髮色，雖然多次先利用髮片進行染色，但在決定繳件報名前一刻，驚覺作品拍照後沒有很好看，馬上決定「砍掉重練」，重新找高中學姐擔任模特兒染髮做造型，才完成比賽作品。

弘光美髮系學生陳品卉，設計這款髮色造型，奪巴黎萊雅論色型賞台灣區冠軍。(照片/弘光科大提供)

陳品卉說，初賽100多件作品中從網路票選前10名進入決賽，決賽當天花4.5個小時當場做髮型設計，供評審再評分，心情很緊張，頒獎時先拿到最佳色彩獎項，誤以為只拿到一個獎項，心情很憂鬱，沒想到進入尾聲頒最大獎時，聽到自己的名字，居然是第一名，當下以為聽錯了，內心非常激動，而且還一口氣拿了三個獎。

陳品卉表示，比賽能獲得台灣區冠軍要感謝實習店家老闆唐威的支持與鼓勵，自己在造型上比較弱，但是老闆都會鼓勵支持她去嘗試，在技術上有很大的提升，學校的指導老師呂佩芸得知她參賽後，努力幫忙網路宣傳，讓她有機會進入決賽，雖然實習又要比賽很累，不過，她秉持著「這是我想要做的行業」信念，堅持到底，希望能夠順利取得國際賽資格，為台灣爭光。