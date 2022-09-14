「大體解剖學」是基礎醫學必修課程，也是醫學院學生最重要的一門。義守大學「醫學院」於13日舉行大體老師啟用暨感恩追思禮，感謝4位大體老師林源旺、曾瑞豐、郭森永、胡老師的奉獻。義守大學「醫學系」、「學士後醫學系」和「學士後中醫學系」師生滿懷感激，謝謝大體老師在人生最後一哩路為醫學盡一份心力。

義守大學校長陳振遠細數4位大體老師的生前點滴，更感謝大體老師們在人生的終點選擇以偉大的情操奉獻社會。陳振遠說，曾有一位大體老師生前說過，「寧可讓醫學院學生劃錯很多刀，也不願看到他們行醫後在病人身上劃錯一刀」，若沒有大體老師的貢獻，醫學院學生的學習只能紙上談兵，所以希望學生好好學習，才不辜負大體老師的奉獻。醫學院學子除了認真學習作為報答之恩，義守大學也提供大體老師直系親屬於義大就學學雜費全免補助，傳承老師的愛，並以表感謝之意。

義守大學「大體老師啟用暨感恩追思禮」，現場播放4位大體老師生前影片介紹，氣氛令人動容。(照片/義守大學提供)

大體老師林源旺，二十年前曾被診斷罹患末期鼻咽癌，在接受治療後戰勝癌症，當時他埋下捐贈大體的種子，他說，「做善事不需要區分你我」，透過這個方式奉獻，造福將要踏進醫界的莘莘學子。另一位大體老師曾瑞豐曾說過，「盡其在我，行有餘力，能多做一點就多貢獻一點」，他的三名小孩都是醫生，過去從大體老師身上學習醫學專業，既然自己的小孩接受過這樣的照顧，所以希望自己未來也能為醫學盡心力。大體老師郭森永，因肺炎引發敗血性休克，他同樣在生命的盡頭，選擇將身軀奉獻醫學。身為運輸公司老闆的胡老師，在對抗病魔時，簽署大體捐贈同意書，將大愛留在人世間。

義守大學「醫學院」師生滿懷感激大體老師的付出，學生將用心學習專業醫學知識，回饋大體老師的偉大奉獻。(照片/義守大學提供)

義守大學建置「智慧醫療教學中心」，為南部最具規模的臨床技能與教學中心，加上同屬集團的醫院體系支持，義大成為臺灣優秀醫學人才的搖籃。(照片/義守大學提供)

醫學院學生代表致詞的吳秉勳說，死亡是另一個起點、是價值的延續，大體解剖學可實際解剖及學習身體構造，也是未來臨床治療病人的基礎，謝謝大體老師無私大愛的付出。義守大學「醫學院」在同屬集團的醫院體系支持下，加上大體老師們捐軀以身示教，充實學生的專業學習，成為臺灣優秀醫學人才的搖籃。