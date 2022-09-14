東海大學推動閱讀新文化運動，在校內重要文化資產「東海書房」展開系列講座，繼首場邀請傑出校友蔡其昌新書分享後，9/14下午邀請《科學少女》電影監製王銀國、導演莊景燊、女主角盧以恩三人到校，舉辦沙龍交流及電影分享會。這是繼《科學少女》全片於東海大學校內取景拍攝後，三人首度重回東海進行演講，本片目前已累積超過一千萬的票房成績，並持續上升中。

東海書房2022系列講座，邀請到台灣首部針對8至18歲青少年製作的原創科普AI教育電影《科學少女》監製王銀國、導演莊景燊及女主角盧以恩到現場，和大家分享這部電影在科技、生命和親子教育所將呈現的觀點，在AI科技的拍攝手法下，如何帶領演員們演繹出有別以往的電影角色。現場包括東海大學校長張國恩、副校長劉正、校友總會理事長李基正、九大學院院長及校內師生等皆出席交流會。

《科學少女》主角盧以恩(前排左一)與現場師生互動。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，東海書房的系列講座主題跳脫以往的形式，囊括各類的藝文資源與形式，讓東海大學成為更開放多元的學習場域。張國恩說，認識王銀國教授已數年，深知他擁有電影夢，本次《科學少女》主要拍攝場景皆在東海大學校內，希望校園美麗的風景能讓更多人認識。副校長劉正致詞時則表示，東海推動的閱讀新文化運動，以安排《科學少女》作為東海書房第二場的講座，這部電影是AI科技與真實生活的虛實交錯，貼近現今科技發展的主軸，也將生命教育與科學教育價值傳遞給觀眾。

《科學少女》監製王銀國指出，這部電影是台灣首部科普AI教育電影，由科技部指導，東海大學、臺灣師範大學、東吳大學及大渡山學會共同出品，自 2014 年開始籌畫，歷經七年跌宕起伏，於去(2021)年獲得資金挹注正式開拍。王銀國說，期待從「科普教育」出發，透過電影畫面張力，將科技可能帶給⼈類⽣活的影響呈現在青少年觀眾⾯前。導演莊景燊說，《科學少女》設定在近未來的2029年，人物間的衝突點不外乎科學與人性之間的相容與辯證，科技看似擺在前頭，但其實是以家庭親情、青春成長為出發的電影。

導演莊景燊(右)分享電影創作與東海大學的關聯性以及拍攝趣事。(照片/東海大學提供)

童星出身，目前就讀北藝大的盧以恩首次挑戰長片電影便飾演女主角，在《科學少女》裡飾演甫失去母親的理科少女，細膩演出驚艷眾人。盧以恩除了分享飾演青春校園情侶在東海大學校園漫步等浪漫情節，以及一上戲就得拍攝情感流露哭到累的重頭戲，也分享自己如何面對壓力以及這部電影對她對演技和體力的考驗。《科學少女》電影9月16日將於全台上映，盧以恩也邀請大家一起走進戲院感受近現代未來世界煥然一新的觀影體驗。