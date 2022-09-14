獲譽為「南韓年度票房黑馬」的爆笑神片《樂透大作戰》，即將在9月30日於全台歡樂獻映。在全片清一色男演員當中，女星朴世婉的加盟，可說是「萬綠叢中一點紅」，而她在片中演繹被喻為「北韓IU」的廣播宣傳隊士兵，將以潑辣的「恰查某」形象，在片中展現舞蹈、唱歌等多才多藝魅力。

《樂透大作戰》是27歲女星朴世婉，繼2020年電影《盜墓同盟》之後，時隔兩年再度演出的大銀幕作品。她在片中飾演負責對南韓進行宣傳廣播的北韓宣傳兵「妍希」。不僅擁有讓兩韓軍人都瑟瑟發抖的潑辣口才，更被喻為「北韓IU」，並還展現舞蹈、唱歌等多才多藝魅力。朴世婉回憶接演本片的契機表示，自己獨自前往濟州島旅行時，在回程的機場讀了這部作品，從上飛機開始讀，劇本實在太搞笑了，讓她一讀就停不下來，直到下飛機剛好讀完，就馬上跟公司表達想要接演的意願。

朴世婉為了飾演北韓軍人，不僅勤練敬禮的角度與姿勢，更花費一個月時間，努力進行北韓語的練習，甚至還特別聆聽玄彬在電影《機密同盟》跟電視劇《愛的迫降》中的角色發音，務求用乾淨利落的北韓語演技，為這搞笑又剛毅的角色注入立體感。由於本片聚焦一張樂透頭彩引發的南北韓彩券爭奪戰，當問到自己會不會買彩券時，朴世婉也笑稱：「我比較務實，本來就不太會買彩券，想說不可能會中獎的。唯獨某次我走在路上被鳥屎砸中，媽媽認為有徵兆讓我買，結果還是沒中。」

朴世婉為了飾演北韓軍人，不僅勤練敬禮的角度與姿勢，更努力進行北韓語的練習。(照片/采昌國際多媒體提供)

朴世婉（右）與李伊庚（左）在片中飾演北韓的軍人兄妹。(照片/采昌國際多媒體提供)

《樂透大作戰》不僅在南韓上演「票房逆轉冠軍」，一面倒的爆笑口碑更在12日成功吸引超過160萬南韓觀眾入場同歡，並一舉突破損益點開始回本，成為今年第六部突破損益點的南韓電影。而這部瘋狂喜劇神片也將在9月30日於全台歡樂獻映，本片劇情描述即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓飾演），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，之後卻一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓…。為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵容浩（李伊庚飾演）給撿到…。跟彩券擦身而過的千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們共同加入，雙方為了死守這57億鉅額獎金，決定「越線」展開驚險刺激的機密協商…。