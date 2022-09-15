「2022好家百百款 室內設計講」徵件報名至10/31日，本競賽由台北室內設計裝修商業同業公會首度舉辦，以”以心為新，永續設計”為競賽主題，鼓勵年輕設計新秀及傑出之室內設計人員，以敏銳的心去觀察，體會自然與人之間最適合、最有創意且最能為永續環境打造的空間設計並透過設計理念的公開開講，展現其大方無禺的新創作，本次競賽獎金更高達約台幣十五萬。

口語培訓課程知名廣播主持人宋銘老師與形象管理學院創辦人陳麗卿老師。(照片/台北室內設計裝修商業同業公會提供)

由台北室內設計裝修商業同業公會主辦、時際創意傳媒承辦執行的「2022好家百百款 室內設計講」已於7月25日完成啟動儀式，本次競賽更是邀請到王牌級講師，知名廣播主持人宋銘老師與形象管理學院創辦人陳麗卿老師擔任口語培訓課程指導，值得一提的是，本次競賽除了室內設計的永續與美感外，更想協助設計師們，將自己作品的創意與理念說出來，因此特聘請在專業形象、口語表達界知名教授親授口語表達與台風魅力的經營。

本次競賽最大亮點為進入決選的20組作品與作者，將提供設計師交流的舞臺，以「15秒 x 15張」的簡報形式，讓設計師運用15秒一張的投影片上臺發表作品理念，引發更多共鳴，在發表過程中，沒有枯燥乏味的陳述，只有意猶未盡的靈感交流、無限延伸的創意啟發。

台北室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長積極推動本次競賽活動，讓優秀設計師有展現舞台。(照片/時際創意傳媒提供)

室內設計講競賽即日起對全台室內設計師發出徵件武林帖，歡迎設計高手送件參賽，報名截止時間至10月31日，參賽者需先於線上填寫報名表單並一起上傳作品至雲端，決審將以書面審查加上自我推薦的120秒影片方式進行，公開評選後由主辦單位個別通知獲選團隊，並於明年2月11日舉行設計師交流會，公布金獎、銀獎、銅獎得主。

更多的參賽資訊、活動期程、獎金等，請關注公會官網: https://taid.org.tw/%e5%a5%bd%e5%ae%b6%e7%99%be%e7%99%be%e6%ac%be%e9%96%8b%e5%a7%8b%e5%be%b5%e4%bb%b6/