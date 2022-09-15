為增進莘莘學子對書篆藝術的興趣，國立臺南大學國語文學系舉辦2022「南大盃」全國大專暨高中生書篆獎活動，比賽項目分為「毛筆書法」、「硬筆書法」和「篆刻」三類，即日起至111年10月21日進行初稿徵件，「毛筆書法類」與「篆刻類」將於11月13日辦理決賽，歡迎全國高中、大學和碩博士生踴躍參加。

南大國語文系除了具備傳統與現代國語文、文創應用、以及師培等多元學程，書法及篆刻亦是該系傳統特色，本次舉辦書篆比賽，希望深化校園文藝創作風氣，並促進各校書篆同好交流，發揚漢字文化與藝術的傳承。比賽項目分為「毛筆書法」、「硬筆書法」和「篆刻」三類；再依學級分為六組，分別為大專毛筆書法組、高中毛筆書法組、研究生硬筆書法行書組、大專硬筆書法楷書組、高中硬筆書法楷書組和大專篆刻組。

南大書法課程。(照片/臺南大學提供)

比賽方式，「硬筆書法類」由參賽者以主辦單位提供之題目擇一書寫，繳交作品進行評審，首獎可獲得獎金新臺幣叁仟元整。提供的書寫題目是以臺南為主題的臺灣古典詩，希望藉由書藝的表現，展現臺南本土的情懷。此外，「毛筆書法類」由參賽者繳交作品進行初賽，經評審委員選出三十至四十名參加決賽，首獎可獲得獎金新臺幣壹萬伍仟元整；「篆刻類」由參賽者繳交作品進行初賽，經評審委員選出二十至三十人參加決賽，首獎可獲得獎金新臺幣壹萬伍仟元整。決賽日期訂於111年11月13日（星期日），詳細內容公告於南大國語文學系網頁。

歡迎全國高中、大學和碩博士生踴躍參加，比賽辦法與報名表可掃瞄QR Code，亦可參閱南大國語文學系網頁，網址為https://reurl.cc/RX9XQg，相關問題請洽南大國文系郭小姐(06-2133111分機621)。