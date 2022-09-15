剛開學，部分學生還沉浸在假期的美好回憶中，為了讓學生儘快回歸到學習狀態，前校長古源光特別於卸任前邀請環球國際文創、豪門文化科技創意股份有限公司董事長簡廷在蒞校演講，為開學季拉開永續與創新的序幕。

簡廷在與林大為合照。(照片/屏東大學提供)

屏東大學新任校長陳永森在學期開始的第一天親自接待簡廷在，針對有關偏郷經濟在地文化創生及數位科技發展遠景做深度的交流，並介紹屏東大學各大科系，如視覺藝術學系、應用日語學系、不動產經營學系、電腦與通訊學系、教育心理與輔導學系等......皆是全台具競爭力優勢的熱門系所。會後簡廷在在視覺藝術學系所暨藝術中心主任林大維的陪同引導下，前往屏東大學民生校區五育樓國際會議廳專題演講，以「台灣ESG未來城E化智慧生活之都」為題，分享近40年來的經商之道「創三意、造世億」，強調無煙囪產業經濟發展策略，迎合2050全球淨零碳排的未來商機與趨勢。

簡廷在以「台灣ESG未來城E化智慧生活之都」為題，分享近40年來的經商之道。(照片/屏東大學提供)

簡廷在除了於演講中分享「台灣ESG 未來城 E化生活創意文化」經驗外，也以個人豐富的人生經歷，策略分析在畢業後所面對的經濟問題，研究如何將大部分人的勞動力工作，即有工作才有收入的「水桶經濟」轉型為每日源源不斷的「水管經濟」，達到經濟與時間的自由，簡廷在響應政府鮭魚返鄉，在台灣期間倡議組合台商企業跨產業資源整合，共創人生第二春天事業共享理念，成立環球國際文創產業股份有限公司，推動實踐台灣ESG、未來城、E化生活創意文化產業園區，文化科技、數位科技、MR、5G、元宇宙、NFT的虛擬與實體創新生活園區。

會後全場師生大合照。(照片/屏東大學提供)

此外，簡廷在補充，台灣正處於時代的風口浪尖，希望我們的夢想經濟可以引流國際科普觀光的水管經濟，發展台灣無煙囪產業的國際競爭力，與地方創生，提升台灣就業創業商機，讓台灣成為流奶與蜜，人人嚮往的芳香美地。