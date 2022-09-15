為加強全國高級中等教育階段學生的英文字彙能力，教育部國民及學前教育署委由國立臺灣師範大學辦理「Cool English普技高字彙達人比賽」，鼓勵學生透過酷英網練習，強化英語能力，只要在活動期間內報名並完成練習，就有機會獲得800元獎金或便利商店禮物卡。

國教署說明，本次活動題目出自酷英網專區「字彙」中的「搭配詞」，內容及難度依據大學入學考試中心公布的詞彙分級表分為四個難度（Level 1-4）製作搭配詞練習，參加對象為全國公私立高級中等學校、高級中等教育階段非學校型態實驗教育，分為由普通型高中學生、綜高一年級學生及綜高二、三年級學術學程學生、參加高級中等教育階段非學校型態實驗教育學生組成的「普高組」，以及除普高組外的「技高組」。

活動期間內報名且完成練習，普高組、技高組最高分數者，除可獲獎狀獎勵外，並依據活動獎勵辦法，自兩組分別各隨機抽選出50名（共100名），可獲得獎金新臺幣800元，未獲獎者再各隨機抽選400名（共800名）可獲得便利商店禮物卡。

國教署表示，「Cool English酷英平臺」讓學生可隨時隨地透過平臺練習，教師也可在課程上運用平臺與學生互動，並鼓勵學校讓學生積極參與活動，學習英文的道路不再困難，利用平臺可隨時學好英文，歡迎大家踴躍參加活動，一起提升英語能力。報名時間自111年9月19日起至10月21日下午5點止，相關報名資訊可至「Cool English酷英網英語線上學習平臺」（https://www.coolenglish.edu.tw）查詢。