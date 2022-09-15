牡丹車站位於新北市雙溪區牡丹里，是臺灣鐵路管理局宜蘭線的鐵路車站。落成於1922年9月13。牡丹國小師生為歡度牡丹火車站的意義時刻，特別於9日前於火車站前，以小提琴演奏生日快樂歌，和現場的旅客們一起祝福車站100歲生日。

為了慶祝牡丹車站100歲的生日，牡丹國小的學生們以提琴演奏「生日快樂歌」「白牡丹」等…阿公、阿嬤耳熟能詳的曲子，里長及許多里民也一起到場同慶，讓整個車站充滿懷舊氣氛。在美妙的弦樂聲中，由王志龍校長為牡丹車站許下100歲生日願望，並切蛋糕。此外校長及孩子們各個都寫了祝福期許卡，由校長帶領孩子們，在牡丹老師用心製作的火車模型上，貼下祝福與感謝。也透過為牡丹車站慶生，將生命教育、鄉土教育實踐在生活中，課程與生活結合，切切實踐了十二年國教素養教學的意涵。

孩子們寫著祝福小卡,二年級丞翔要祝車站活到1萬歲。(照片/牡丹國小提供)

牡丹國小位於牡丹火車站附近，是一個全校學生都會拉小提琴，號稱「山中維也納」的小學。師生快速籌劃簡單又別具意義的慶生活動，以拿手的提琴聲，與來往的旅客們一起分享喜悅。「坐火車可是我小時候美好的回憶，跟阿媽一起坐去瑞芳買菜，沿路看風景，好開心」住牡丹老街上六年級學生連聖雯開心的說。

行李外出是車站的日常,也是牡丹人珍貴的情感。(照片/牡丹國小提供)

牡丹車站在牡丹坡爬行，從前的柴油車上坡馬力不夠，為了陡坡上火車的行進，需折返式車站的設計，牡丹站扮演非常重要後勤支援角色。另外，120度的大彎道也是鐵道迷列為必要朝聖的特色之一。張江才老師說：「這些值得述說的事，都是牡丹國小特色課程的內容，早晨高年級孩子們，還在朝會中特別報告呢!」。

看著120度的軌道大彎坡,這些是鐵道迷的最愛也是牡丹站特色之一。(照片/牡丹國小提供)

學輔主任徐愛鈞也說:「讓孩子深刻認識在地、認同環境，以自己在偏鄉的特色驕傲，更能激發孩子學習的上進心和將來回鄉的心志，我們很自豪，學校有二位返鄉服務的老師，他們對孩子有更深的期許。」。

牡丹還有老街、金字碑古道、燦光寮古道、貂山古道、十三層親水園區，是個健康、慢活的生活體驗區，牡丹車站就佇立在牡丹坡上歡迎大家。