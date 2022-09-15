新北市日前舉辦111年度教學卓越成果分享暨頒獎典禮，由教育局副局長歐人豪出席頒獎，本年度獲獎學校有高中職5校、國中7校、國小17校與幼兒園8校，共37校受表揚，從中擇定13校再推薦參與教育部111年度教學卓越獎評選，共6所學校入圍全國教學卓越獎名單。會中各校從地方特色、學生需求、時事議題等面向，分享教師紮實專業能力，及學生多元學習面向，展現豐碩的教學成果。

教育局表示，新北市以教師專業成長、團隊合作及課程創新作為邁向教學卓越的基礎，並透過教學卓越的評選機制，以對話與交流帶領學校團隊精進成長，以「不同角度」的概念協助學校檢視課程的發展脈絡，讓學校在參與評選過程中，以增進學生學習為目標，創發豐富課程，激發教育的更多可能。

耕莘健康管理專科學校附設實驗幼兒園入選教育部111年度教學卓越獎，獲獎方案「德肋撒團隊」是以生活經驗出發，緣起於104年的一場颱風，大雨造成幼兒園淹水，教師們開啟重整環境的行動，因此課程設計與美感結合，透過「校園是一幅畫」、「耕莘處處有驚喜」、「從玩美到創新」三大美感教育課程主軸，激發幼兒本身追求美的動力，做中學的課程也啟發幼兒的完美DNA。

耕莘健康管理專科學校附設實驗幼兒園入選教育部111年度教學卓越獎，獲獎方案「德肋撒團隊」是以生活經驗出發，激發幼兒本身追求美的動力，做中學的課程也啟發幼兒的完美DNA。(照片/新北教育局提供)

國小組白雲國小以「Pai-Yun Sky Walkers」入選教育部111年度教學卓越，校長洪國維表示，學校設校37年，位於雙北都會邊緣，因應少子化衝擊，自102年度起推展科技與雙語課程，將危機化作轉機，尋找學校有利條件，進而成為額滿學校。此外，110年度推展飛行學院，並以此方案參加教學卓越的評選，讓學校不斷蛻變與時代接軌。

白雲國小110年度推展飛行學院，並以此方案參加教學卓越的評選，讓學校不斷蛻變與時代接軌。(照片/新北教育局提供)

高中職組則由鶯歌工商以方案「廣陶飛鶯創客俠」雀評中選，校長顏龍源表示，鶯歌陶瓷因早期時代變遷及防製陶技術外流，工藝家放棄普眾市場改走精緻藝術品，再加上業者不敵進口瓷競爭，歷史悠久的鶯歌陶瓷產業逐漸式微，因此學校團隊以「找回鶯歌陶瓷人文藝術精神」為核心理念，開發「原創」、「結合」與「創課」三大軸線的課程方案，其中創「課」以 CREAT 為課程設計發展，從基礎到專精技術的三年一貫課程，發展出學校特色課程。

鶯歌高工開發「原創」、「結合」與「創課」三大軸線的課程方案，其中創「課」以 CREAT 為課程設計發展，從基礎到專精技術的三年一貫課程，發展出學校特色課程。(照片/新北教育局提供)

此外，教育局長張明文提到，今年新北6所學校經教育部評選入圍的教學卓越獎，被視為是教育領域的指標性獎項，訂於9月23日於中正大學接受全國獎頒獎，屆時將揭曉金質獎、銀質獎名單，得獎的學校分別可得60萬元、30萬元獎金。期盼各校持續透過團隊合作激盪創新教學模式，以學生為主體，引入社區人力、物力資源，系統化發展亮點課程，並企盼典範學校藉由分享，為新北教育灑下多元種子，創造特色美好的教育風景。