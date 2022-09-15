東海大學與光電科技工業協進會9/15日舉辦第六屆台灣光谷論壇，會中東海大學、光學公會、磐石會、工具機公會、光電學會、光電協進會連袂簽署「2022台灣光谷論壇合作備忘錄」，宣示為台灣推動光學科技教育、研發及培育人才之決心，齊力建構大臺中跨域產學合作與投資之平台。未來東海將著力人才培訓與產學人才媒合，跨域產學合作讓學生畢業即就業。

光谷論壇以行銷台中地區所形成的光學產業聚落為初衷，今年論壇以「掌握科技脈動、邁向新時代轉折點」為主題，為光學、光電、機械、工具機、自動化等產業，共構跨領域交流暨產學合作平台。論壇開幕式包括東海大學校長張國恩、台中市副市長令狐榮達、中科管理局局長許茂新、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲、財團法人台中市磐石會代表李榮福、歐正明、光學公會理事長劉嘉彬、光電學會理事長孫慶成、光電協進會董事長邰中和、光電協進會首席顧問劉容生、彩光科技董事長張永朋以及逢甲大學前校長李秉乾等人皆出席盛會。

2022台灣光谷論壇與會貴賓合影。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩說，東海位處中部科學園區、精密園區等周邊地緣優勢，未來將與台灣光學工業同業公會、中華民國光電學會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、社團法人台中市磐石協會、財團法人光電科技工業協進會等，產學合作齊力人才培訓，減少學用落差，除了促進光機電產業發展，也要讓東海學生畢業即就業。

本次論壇安排包括Automotive (自動駕駛)、Biomedical(生醫)、Communication(通訊)、Drone(無人機)、Energy & Environment(能源與環境)等技術趨勢演講主題，邀請該議題的專家學者進行分享。為促進產學合作與投資機會，以及地方創生，東海大學和經濟部加工出口區管理處、彩光科技公司，也分別介紹東海大學產學合作能量、科技產業園區轉型與發展，以及從科學園區到后里馬場的觀光。綜合座談則由1111人力銀行、台灣人工智慧協會分享人才培育、產業發展、跨業合作等議題。