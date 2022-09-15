南華大學視覺藝術與設計學系精心策劃的「回嘉呷飯-嘉義市美食水墨畫展」，在嘉義市南院旅墅大廳舉辦開幕儀式，展出作品是學生嘗試利用當代彩墨媒材的嘔心之作，創造出觀賞時會不自禁流下口水的美食藝術，訴說屬於嘉義市地方美食特色的文本故事，真正落實「藝術即生活，生活即藝術」的最高境界。開幕當天聚集了相當多嘉義地方上的貴賓，而南華大學葉宗和院長也帶領該系林純純與蔡政旻副教授，以及展出的同學們一起參與盛會，歡迎藝術界前輩與愛好藝術的民眾蒞臨參觀指教。

南華大學視設系「回嘉呷飯-嘉義市美食水墨畫展」精彩登場，創作者在作品前合照。(照片/南華大學提供)

策展動機，緣於該系葉宗和教授課堂主題「食之物語-嘉義市美食」，策展人是大三陳亭妤同學，透過I can 計畫的執行，利用視覺藝術與設計專業，試圖呈現以當代彩墨及文本設計方式來詮釋嘉義市特色美食，藉以昇華嘉義市地方小吃的視覺饗宴，經過展出地點評估、作品收集、托裱、拍照、數位輸出、文宣設計，一直到佈展規劃與開幕展出等過程，真正落實展示設計的實務學習成果，表現得更是可圈可點，值得讚賞。

南華大學視設系「回嘉呷飯-嘉義市美食水墨畫展」精彩登場，民眾參觀踴躍。(照片/南華大學提供)

南院旅墅代表人劉泓華指出，與南華大學視設系合作辦理水墨展，正符合「南院旅墅」以「觀享風景」的感知精神，讓旅客慢享嘉義城市風情。劉代表人以其中一件作品-火婆煎粿為例，談到初到嘉義時，老闆問他「帥哥，你今天想吃什麼？」簡單問侯為食物催出濃濃的人情味，餘味至今仍烙印在腦海中，每每不能忘懷，可見食物最能撫慰人心，也最能形成記憶。

嘉義市文藝作家協會榮譽理事長林家儀（右）現場揮毫予以祝賀。(照片/南華大學提供)

葉宗和院長致詞表示，很榮幸在「南院旅墅」舉辦美食水墨展，希望能跨出這關鍵的一小步，成就未來繪畫與美食結合的一大步。葉教授再指出，當代水墨藝術正從出世煙雲回歸到入世關懷，藉由審美素養來關心地方生活與產業發展。嘉義市有許多特色美食小吃，每逢假期總是擠滿了人潮，這就是飲食的魅力，若能融入繪畫的精神本質，品嚐一道美食也能體驗一個文本故事，不僅滿足了胃，也能讓精神達到振奮，因此形塑美食故事是當代行銷很重要的策略手法，對於提振地方創生具有相當大的指標。開幕活動結束前，特地邀請嘉義市文藝作家協會榮譽理事長林家儀，在現場書寫了「回家呷飯幸福滋味」八個字送給南院旅墅，並祝福回到嘉義旅遊吃美食的遊客，就好像回到了自己的家，品嚐著其中的幸福好滋味，受到在場與會來賓與觀禮民眾如雷掌聲的讚賞。

南華大學葉宗和院長致詞。(照片/南華大學提供)

南華大學視覺藝術與設計學系所策劃的「回嘉呷飯-嘉義市美食水墨畫展」，自9月10日起於嘉義市南院旅墅大廳展出至9月25日，歡迎各界喜愛藝術的民眾前往觀賞。