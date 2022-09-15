臺北市政府教育局（下稱教育局）為實踐教育及網路平權理念，建置「臺北酷課雲」數位學習資源平臺，繼三度榮獲IDC亞太區智慧城市教育類大獎後，再度受到國際肯定，連續兩年獲得全球ICT卓越獎（WITSA Global ICT Excellence-E-Education & Learning Award）殊榮，於18國家共同角逐115項專案申請評比中，通過國際評審專業嚴格標準，以「臺北酷課雲4.0-親師生平臺」脫穎而出，榮獲「2022傑出數位教育學習獎首獎」殊榮。

北市教育局代表與WITSA主席及秘書長合影。(照片/臺北市政府教育局提供)

教育局表示，「臺北酷課雲」學習平臺秉持著「教育機會平等」理念，致力於打造「資源共享」雲端學習環境，自2016年迄今，自「線上數位學習」概念逐步進化，以發展智慧校園4.0為核心概念，發展出結合「學生學習」及「校園社群管理」的「親師生平臺系統/酷課APP」，讓校園親師生透過「一站式服務」方式，啟用及體驗智慧校園各項數位服務，目前APP下載數已突破19萬，全市親子綁定率超過7成，顯示出民眾的肯定與支持。

「臺北酷課雲4.0-親師生平臺」主要功能包含親師聯繫、數據查調、校園繳費、課間教學、數位資源、學習獎勵等智慧校園整合服務，並提供電子聯絡簿、調查表回條及班級通知事項等多項功能，以增進親師合作、師生溝通為出發點，結合數位治理概念，設計各項應用服務並整合校園多項終端設備，同時滿足親師生在課堂、家庭、校園等各種情境使用需求。

酷課雲4.0可適用多元情境。(照片/臺北市政府教育局提供)

酷課雲4.0功能介紹。(照片/臺北市政府教育局提供)

在疫情期間，親師生平臺「線上請假」功能，讓校方即時掌握全校學生請防疫假及到課情形，「調查表回條功能」則更大幅提升調查學生疫苗接種意願行政效率，此外，更透過平臺與企業合作方式，針對特定身分派送「北市國中女生生理用品」兌換券，讓學生能更即時兌換、使用生理用品。

酷課雲4.0八大面向E化服務。(照片/臺北市政府教育局提供)

教育局表示，E化管理及數據治理已蔚為趨勢，「臺北酷課雲4.0-親師生平臺」屢獲國際肯定，印證了使用資訊科技解決生活情境問題儼然成為政府部門未來必修課題，教育局未來將持續納入教學現場各項需求，整合出更完整一站式服務，創造北市教育數位轉型的全新面貌。