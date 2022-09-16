義守大學「智慧科技學院」電機工程學系於「2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽」展現堅強實力，師生團隊透過專業的教研養分，從永續層面、跨域整合等面向，發明與設計優秀的作品，勇奪1鈦金牌、1銀牌和2銅牌的佳績，其中，鈦金牌獎的「太陽能板清洗機」更獲得業界高度興趣。

「太陽能板清洗機」由電機系太陽能組團隊陳柏嘉、吳承彥、林聰譯等人設計研究與發明，學生看準環境永續是全球重視議題，太陽能板發展更是趨勢，因此設計出具高效率，又不會破壞太陽能板的清洗機。林聰譯表示，在研發過程中除了將所學專業發揮於作品，更要瞭解未來環境永續的趨勢，以及太陽能板的運用等，成長非常多。指導老師吳榮慶認為，透過比賽學生可以與外界交流，更能讓作品接受市場考驗，進而獲得業界肯定。另一位指導老師譚祖崇進一步表示，從比賽中可以培養學生對太陽光電系統產業的興趣，義守大學在高科技與永續人才培育上，不遺餘力。

榮獲鈦金牌的「太陽能板清洗機」，以高效率又不會破壞太陽能板之清洗功能，獲太陽能公司委託製造合作的意願。(照片/義守大學提供)

此外，由郭芳岑、許汯洧、李幸蓉、陳美芳、張議文等人組成的團隊，一口氣研發兩件作品，分別拿下1銀1銅。獲銀牌獎的「基於機器學習之細胞計數系統之研發」，為智慧科技與健康醫學跨域結合的成果，設計內容主要通過學習細胞的圖像來識別、推斷和確定細胞計數，藉此減少細胞計數錯的情況，以獲得高質量的實驗數據。郭芳岑說，第一次參加大型賽事，在簡報時很緊張，幸好團隊相互鼓勵，克服上台的恐懼。指導老師邱文進表示，義守大學運用擁有「醫學院」優勢，由電機系與醫學系攜手合作，雙強聯手大放異彩。團隊成員張議文進一步介紹，獲銅牌獎的「植物溫室環境監測系統」，是將傳統溫室改良與創新，建立一座智慧溫室，可感測土壤、空氣與照度的環境數據。指導老師張恩誌說，學生將創新融入所學專業裡，展現年輕世代的無限潛力。

「基於機器學習之細胞計數系統之研發」，由電機系與醫學系雙強聯手，展現智慧科技與健康醫學跨域結合的成果。(照片/義守大學提供)

義大學子從比賽中創意發想培養興趣，對於未來繼續升學或就業，都是很好的學習養分。(照片/義守大學提供)

「綠點子發明獎」獲另一面銅牌獎的「LED投射燈電子照明驅動電路」，由藍龍福、林承寬、侯昇宏等人完成，藍福龍說，作品可應用在LED燈的照明上與電池充電器等具有交流電源轉換直流電源需求的供應器或裝置。指導老師鄭竣安說，學生從比賽中創意發想，並兼具商業考量，對於未來繼續升學或就業，都是很好的養分。義大學子亮眼的表現，深獲產學界肯定。