由六位企業家出資修建的中國文化大學「自若講堂」，於今（9/16）日舉行啟用典禮。文大董事長陳泰然說，「教育是一輩子的事」，感謝企業家捐款辦教育、嘉惠文大師生，校長王子奇也致謝詞表示，這是讓全體文大師生效法的典範，也是華岡感動人心的故事，搭配教授歐豪年題字的自若講堂，也將成為文大另一道優美的風景線。

文大自若講堂設於大成館1樓社會科學院，是由周國樑、王謙、黃敏盛、王明智、王慶棟、王宏利等六位企業家，為響應董事長陳泰然倡導的教育理念，深諳教育為百年之大計、人才之培育乃教育之精髓，因此慷慨樂捐講堂，期盼培養大學一流人才。

啟用典禮首先宣讀自若講堂捐贈記事，再由陳泰然董事長伉儷，與周國樑董事長伉儷、王謙董事長伉儷、王慶棟董事長、王宏利董事長伉儷、校長王子奇、副校長王淑音、教授歐豪年、院長趙建民等貴賓與師長，共同為自若講堂揭幕。王子奇校長致謝詞表示，自若講堂設於文大大成館，實具有特殊的歷史與傳承意義。六十年前，創辦人張其昀於陽明山華岡創校，第一棟館樓正是大成館，當時，亦是有賴菲律賓僑領莊萬里資助的創校基金挹助，而企業家回饋社會、奉獻教育，不僅是美意、是佳話，更是足以讓全體文大師生效法的典範。

陳泰然致詞表示，自若講堂完工後，董事張海燕曾問學生，學生都說非常滿意，「只要學生滿意，未來講堂效用就會無窮」，他也透露，企業家們此次捐款「都是買菜錢、省吃減用」，呼應他投資教育即是積德的理念，教授歐豪年也應允題字。

董事長陳泰然說，教育是一輩子的事，最近有人對少子化感到憂心，文大會認真檢討，找出真正問題。(照片/文化大學提供)

右為教授歐豪年。(圖/文化大學提供)

陳泰然說，教育是一輩子的事，最近有人對少子化感到憂心，文大會認真檢討，找出真正問題，也盼各界繼續給文大鼓勵與支持。捐贈代表人王謙致詞時表示，他們是因特殊緣份認識陳泰然，進而把這份緣份延伸到文大。他說，此事起心動念於對陳泰然的願景，也就是從改善學生學習環境開始，「講堂就是起手式」，希望拋磚引玉、有更多人加入，並祝願景能持續推動，成為大學教育典範與新樂章。

校長王子奇致詞。(照片/文化大學提供)

董事長王謙致詞。(照片/文化大學提供)

社會科學院長趙建民在對大家簡報中提到，文大需要中小型會議廳，社科院進行許多國際交流，更有迫切需要。當初募款時，正好遇到陳泰然有新理念並有企業家響應，如今才有機會把優質的自若講堂呈現給大家。他並補充，培養優秀人才需要優秀設備，再次感謝企業家的捐助以及董事長勇於改革、邁向頂尖的教育理念。

最後，分別由陳泰然致贈歐豪年親筆題字的自若講堂牌匾給王謙，致贈感謝獎座給周國樑、王謙，校長王子奇致贈水晶獎座給王慶棟、王宏利，感謝他們展現企業家風範，傳承文化教育精神，更造福廣大莘莘學子。