泰國重要華文媒體《世界日報》發行人黃根和，日前參訪龍華科技大學，對學校積極致力產學合作，提升學子職場競爭力，以及推展新南向教育等優質辦學成效，給予高度肯定，並與學校主管座談交流，針對泰國當地政情、經濟發展、教育及人才培育概況等議題，分享其獨到觀點並廣泛交換意見。

《世界日報》為目前泰國發行量最大、中文讀者最多的華文報紙，為中台泰企業、泰國台商，以及旅泰工作及生活的華人提供重要資訊，媒體影響力深遠。發行人黃根和在泰國深耕達58年，曾擔任多年《世界日報》社長，亦是當地僑界及重要社團領袖。蒞抵龍華科大時，受到龍華科大校長葛自祥、行政副校長林如貞、助理副校長楊安渡等重要主管的熱情歡迎。

黃根和發行人參觀涵青館學生宿舍。(照片/龍華科大提供)

校長葛自祥在校務簡報時表示，學校以「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，並秉持務實致用的辦學特色，期許培養出為企業所用、社會所需之人才。為拓展臺灣新南向政策海外教育，並為台灣人才培育基礎扎根，去年底僑務委員會攜手龍華科大，共同成立「僑務委員會泰國高科技人才培訓基地」，合作開設「電子產品檢測班」、「智慧製造應用與機器深度學習培訓班」及「5G電路板製程工程師培訓班」等三個專班，運用龍華科大各項資源與技術能量，提供客製化課程，為泰國臺商企業培育具專業實務能力之高科技人才。

黃根和參觀（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠。(照片/龍華科大提供)

為加強學校與泰國學校技職教育交流，龍華科大今年1月與泰國－台灣(BDI)科技學院簽訂MOU備忘錄，開展產學合作與學術資源分享，此外，行政副校長林如貞更利用暑期專程赴泰拜訪當地著名技職學府及多家僑校，與泰國蒙固國王科技大學（KMUTT）簽訂MOU，合作培育泰國華裔學子赴龍華科大取得海青班副學士學位後，銜接至KMUTT 再修2年課程，可順利取得KMUTT 學士學位。

黃根和對龍華科大研發能量及產學合作成果，留下深刻印象。(照片/龍華科大提供)

林如貞另與泰國高中聯盟7所學校共同簽署MOU，攜手培育泰籍華裔高中畢業學子赴臺灣進行僑委會委託龍華科大開辦的「二年制副學士學位班海外青年技術訓練班」就讀，學習高科技產業專業技能和海外工作經驗，樹立跨區域學術合作新模式。龍華科大與泰國當地學校教育實務交流，皆獲得《世界日報》密切關注並以大篇幅報導刊載新聞。

黃根和與學校主管座談交流後合影。(照片/龍華科大提供)

黃根和發行人在座談交流時，除盛讚龍華科大「務實卓越、學用合一」的卓越辦學績效，已廣獲各界高度肯定，他並感激當年在台灣接受了完整教育，讓他能夠在泰國深耕發展，事業有成。期能秉持感恩回饋之心，以一己之力協助推動臺灣技職教育國際化，促進臺泰教育交流及產業人才培育成果。