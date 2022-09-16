教育部111年對外華語教學能力認證考試共1,261人報考，成績單於9月16日寄發，考生可於「教育部對外華語教學能力認證考試歷年成績查詢系統」（http://gra103.aca.ntu.edu.tw/cpt/queryall/default.asp）上網查詢成績。先前未於考試前辦理退費之確診者，可於本年9月30日前提出申請。

本項考試科目包括「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」及「華語口語與表達」等5科，筆試科目60分為及格，口試科目71分為及格，各科目成績依規定可保留3年。

為維護考生權益，已報名本年度考試，因確診嚴重特殊傳染性肺炎(covid-19) 無法應試且完成退費之考生，前3年應試且及格之成績可延長保留1年，至於未於考試前辦理退費之確診考生，請於本年9月30日前檢具相關證明提出申請，逾期則不予受理。

有意申請複查本年成績者，於本年9月26日前（以郵戳為憑），填具「成績複查申請書暨查復表」並檢附原成績單影本、貼足回函郵資，以通信方式向國立臺灣大學教務處研究生教務組提出申請，服務電話：02-3366-2388轉417，（網址：http://gra103.aca.ntu.edu.tw/cpt/apply/），申請複查成績以一次為限，逾期不予受理。

為鼓勵更多有志人士從事華語教學，取得本考試證書，本考試自本年9月15日起調整外語能力合格認定基準之英語標準為托福（TOEFL iBT®） 71分（含）以上，國際英文語文測試（IELTS）5.5（含）以上，多益測驗（TOEIC®）750分（含）以上，本基準適用其他考科及格成績仍於保留年限內者，自公告日生效。