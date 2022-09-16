澎湖菊島海鮮世家「富發行」，由第三代蔡瑞富自醒吾商專觀光科畢業後接手，從傳統走向創新開始企業化經營「澎富企業」。蔡瑞富延續祖父與父親對食材的堅持及母親的好手藝，運用個人所學由罐頭醬料拓展到即食調理包系列，在台灣本島穩扎穩打闖出一片天，期許封存台灣美味傳遞到世界各地。

蔡瑞富國中畢業後即離開澎湖，就讀醒吾商專觀光科並加入籃球隊，在醒吾遇到很多美好的人事物，特別是對李春欣老師印象最深刻，因為在學校時曾被他打屁股，但卻又像朋友一樣的跟學生相處，也感受到他對學生的用心，所以畢業後仍與李春欣老師保持聯絡。

飲水當思源要永遠記得自己是在澎湖出生，所以蔡瑞富將公司取名為「澎富企業」。他表示，歷代祖先以海為生，所以都是以醃製方式保存食品新鮮，歷經時代的變遷，從過去傳統玻璃罐裝的小魚干貝，改變成高溫滅菌的太空食品隨身包，把海邊的鮮味帶到餐桌上，同時將安全衛生及美味鎖在調理包中。

「澎富企業」蔡瑞富介紹代工廠內的滅菌設備，將安全衛生及美味鎖在調理包中。(照片/醒吾科大提供)

「澎富企業」除了幫五星級飯店及知名餐廳食品代工之外，已承接大型美式賣場訂單，所以又投入資金再擴大廠房，包含所使用的水都是經過三道大型過濾器後才使用，就是為了食品的衛生安全，且所有鍋爐都是採用熱能再回收的方式，降低30%能源可以節能減碳。

「澎富企業」蔡瑞富嚴謹檢視調理包封裝設備的每個流程。(照片/醒吾科大提供)

「澎富企業」一開始只做傳統鋪點銷售，但無法讓顧客感受到技術及創意，所以開始生產預製菜，讓產品到五星級飯店後，只要裝盤擺飾就可以上桌。更可以提供給家庭中最需要照顧的老人及小孩，營養美味的預製菜，因應潮流走在時代浪潮上，繼續服務所有民眾的生活所需。

蔡瑞富同時提到二十多年的創業過程非常辛苦，需要有毅力、有熱情，能享受失敗並繼續堅持下去，才能享受最後成果。所以創業者必須具備冒險犯難的精神及照顧員工的心，並具備社會責任及珍惜團隊夥伴的心，這就是創業者的精神。

如今醒吾商專已升格醒吾科技大學，蔡瑞富感性表示，年輕學子來到醒吾科大這塊寶地，要好好學習、多交朋友，讀書不見得是唯一，要全方位的學習、不斷歷練並保持活潑的思想，未來進入社會後不要怕失敗、要越挫越勇、為人謙虛，他也非常樂意回學校與學弟妹們交流並提供實習及就業機會。