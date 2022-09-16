玄奘大學應用心理學系連續數年國考成績斐然，系上歷年已有超過百位學生通過心理師高考，繼去年考取14位心理師後，今年再度考取15名心理師，國考成績表現優異。

依法令的規範，考取心理師證照成為在助人領域中實際從事應用工作的重要門檻，玄奘大學應用心理學系以該規範紮根與推廣，致力於對研究所臨床組與諮商組學生的專業教學與考照進行訓練。同時也透過「實習委員會」協助學生順利完成兼職與全職實習、辦理客觀結構化臨床考試（OSCE）聘請資深心理師擔任考官並現場講評、邀請學生參與大學社會責任推動計畫（USR）鍛鍊輔導兒童能力以及與慢性精神疾病患者工作的能力，讓學生能連結課堂知識和應用能力落實做中學；此外，每年舉行申請實習機構之模擬面試和多場座談會，協助研究所同學準備申請實習機構，並且鼓勵學生參加證照考試共學社群並善用圖書館國家考試各項資源等。

玄奘大學應用心理學系辦理客觀結構化臨床考試模擬面試。(照片/玄奘大學提供)

歷年來應用心理學系臨床組證照通過率高達75%，高於近年全國平均63%錄取率，讓該系成為培育國內心理師重要搖籃之一。目前玄大應用心理學系歷年通過心理師高考考試共計157位，其中臨床心理師58位、諮商心理師99位，在全國各醫院、教育單位、司法機構、心理相關單位與診所服務。