播客風潮日漸興起，世新大學於今(9/19日)正式啟用影音播客直播室，外觀科技感十足的名人播客室，是一間現場展演與網路直播相互進行的實體影音室。位於世新大學管理學院大廳一樓的「影音播客直播間」， 19日開播後，將用此空間進行翠谷名人播客室，邀請到在產官學界身經百戰，有過創業或經營歷練，同時也是世新校友的名人們共同進入影音播客直播室，將自己的經驗分享出去。

世新大學翠谷名人播客室今正式開啟，第一集由世新大學校長陳清河(右)擔任主持，邀請到好好聽內容長田麗雲分享自身經驗(左)。(攝影/王雅芬)

世新大學校長陳清河表示，翠谷名人播客室提供了沉浸式的參與感，除了網路上的直播之外，有興趣的學生還可以透過直播室的落地窗，共同沉浸於訪問當中。今日首播第一集便由世新校長陳清河擔任主持人，嘉賓則邀請到世新校友，也是好好聽內容長的田麗雲，分享自身在媒體界的工作經歷。好好聽內容長田麗雲表示，世新學生相當幸運，能夠有好的環境，促使學生產出優良的企畫，而每周五的翠谷名人播客室是個非常好的時間，可以談論各種議題，更是可以由學生提出問題，抓住此機會留下好資源。

還在學的世新電台學生已有直播的經驗，能在現場熟練操作器材，控制現場及流程，展現世新大學傳播第一把交椅的堅強實力。(攝影/王雅芬)

世新大學身居國內傳播領域第一把交椅，播客是廣播人另一個用聲音方式呈現的媒體平台，透過此平台，學生能發揮創意自由想像、設計內容，促使了解業界產製節目的歷程。此空間除了營造情境感，將會邀請同是身為世新校友，擁有很多創業與媒體業界經驗的名人，未來將會持續製播翠谷名人播客室。新聞傳播學院院長阮明淑表示，不論是在網路直播或是電臺，都希望全校師生都能好好運用此空間，這個空間不會只限於傳播學院，會是全世新人的園地。

廣播電視電影學系教授兼世新電台台長的蔡珮老師，談論對於影音播客直播室的優勢與未來展望。(攝影/景義婷)

除了在影像表現中有更多突破之外，世新大學也希望能在聲音方面做更多的延伸，藉著播客的風潮，創造議題的空間，世新廣播電台的節目將來周一到周四會播放由學生製作的節目，每周五則播放翠谷名人播客室，讓每位師生與業界有更多相互連結的機會。此外，世新大學於設有LVS智能攝製基地，提供學生多元的實務操作，也計畫將影音播客直播室與校內、校外許多科系課程或產業相結合，不會僅限於媒體領域，超越跨領域的合作才能有更多無限的可能。世新電台台長蔡珮表示，世新電台已成立64年，經歷過類比到數位，不斷地成長，現在的世新電台有廣播的頻道，也有APP提供收聽，今年官網進行全面改版，新增了播客專區，再加上此次的影音直播空間，對於聲音傳播將會有如虎添翼的效果。