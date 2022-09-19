台灣首部科普AI教育電影《科學少女》輔於上周六正式上映，令人為之動容的劇情廣受觀眾好評，首映目前已累積超過一千萬的票房成績。由於全片超過一半的場景在東海大學拍攝，上映首日就吸引許久沒踏進電影院的東海政治系校友范巽綠到場觀賞，她表示，出席不僅是支持國片也是對母校的支持。

《科學少女》是台灣首部科普AI教育電影，由科技部指導，師大教授王銀國擔任監製，東海大學、臺灣師範大學、東吳大學及大渡山學會共同出品。由於以東海大學為拍攝場景，劇中男女主角更飾演東大附中的學生，首映會就吸引大批東海校友蒞臨觀賞，包括東海政治系校友范巽綠監察委員、聖文森大使、東海大學校長張國恩，以及東海新北市校友會長姚靜樺等兩百位東海人參加首映會。

姚靜樺表示，《科學少女》是一部以科技為背景，但卻是以家庭親情、青春成長為出發的電影，相當適合闔家觀賞，所以她特地包場邀請所有北部的東海校友一同欣賞。范巽綠指出，《科學少女》這部電影自2014 年開始籌劃，歷經七年跌宕起伏，於去(2021)年獲得資金挹注正式開拍，由科技部出資，電影結合科技、生命和親子教育，完全由「科普教育」出發，是國內難得少見的國片，深具教育意義，導演透過腳本的巧思，將科技可能帶給人類生活的影響呈現在觀眾面前。

東海大學校長張國恩表示，認識王銀國教授已數年，深知他擁有電影夢，本次《科學少女》主要拍攝場景皆在東海大學校內，希望東海校園美麗的風景能讓更多人認識。范巽綠說，她相當感謝東海新北校友會安排《科學少女》的首映會，讓她透過電影了解AI科技與真實生活的虛實交錯，貼近現今科技發展的主軸，也將生命教育與科學教育價值傳遞給觀眾。