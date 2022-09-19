中華青棒代表隊於今(9/19)日獲得U-18世界盃棒球賽亞軍，冠軍大戰未能延續循環賽時對上美國隊的火力串聯，終場以1：5惜敗美國，屈居亞軍，無緣完成2連霸。市長侯友宜對新北代表隊小將們奮戰不懈精神，給予高度讚許，即時於賽後賀電嘉勉表示，本次比賽選手們克服溫差、時差和適應飲食習慣等問題，再為臺灣獲此佳績，真是「銀」得精彩！

中華青棒健兒再戰地主美國，展現求勝慾望，「銀」得尊敬榮耀。(照片/新北教育局提供)

教育局表示，今年U-18中華青棒代表隊由新北市穀保家商總教練周宗志領軍，球員以穀保家商為主體，結合鶯歌工商、陽明高中、平鎮高中、南英商工、北科附工、麥寮高中等6校共20位選手，中華健兒在預賽中一路過關斬將，以5戰全勝、分組第一之姿晉級超級循環賽。而中華隊在循環賽首場就以6：2強壓地主美國隊，第二場雖以2：3惜敗韓國，但第三場則奮力以3：0完封荷蘭，並以循環賽第一晉級冠軍戰。冠軍戰中，中華健兒面對美國代表隊，雖在超級循環賽中以6：2勝出，仍不敢掉以輕心，全力備戰，2局下中華隊一度領先，比賽後半段攻勢斷電，缺乏適時一擊，被美國隊打者敲3分砲造成重傷害，中華隊追分不及，終場以1：5吞敗，無緣完成2連霸，最後拿下亞軍。

市長侯友宜表示，最終戰對上美國地主隊，不只美國當地的臺灣僑胞與選手家長們特別趕到現場打氣，國人們絲毫不受時差影響，在午夜跨海守著直播，為遠赴美國的球員們加油。本次雖然無法完成2連霸，但賽事亮眼表現已將國人的心團結在一起。從第一場比賽到今天冠軍戰，非常讚賞中華隊全體隊員的優異表現，全隊合作默契良好，秉持奮戰到底的精神，真是「銀」得光榮，為臺灣在國際棒球舞臺再寫下漂亮一頁。

新北組訓青棒代表隊銀得精彩，市長侯友宜賀電恭喜。(照片/新北教育局提供)

教育局長張明文指出，U-18世界盃棒球賽是世界級比賽，隊隊都是頂尖球隊，每一場都是高張力比賽，面對人高馬大的地主隊，選手們奮戰不懈，充分展現臺灣棒球精神，教練團及選手們都辛苦了，新北以你們為榮，他也補充，本屆摘下亞軍，共有9名選手代表新北為國爭光，這是對市府推動棒球運動是相當大的肯定與鼓舞，未來也繼續朝向這個目標前進，更期許未來持續培養出更多在地選手，成為新北棒球發展的基石。