教育部第五屆「我的未來我作主」微電影競賽結果出爐，頒獎典禮周六於臺北市青少年發展處6樓國際會議廳舉行，現場揭曉「防制毒品」、「防制霸凌」兩主題各組金、銀、銅牌以及國際學生評審特別獎、不分組評審特別獎得主，賽事總獎金高達178萬元，共有314件作品參賽、34部入圍影片角逐金牌獎座。

本屆「我的未來我作主」微電影競賽「防制毒品」主題計有160件作品報名、「防制霸凌」主題則有154件作品參賽。今日的金牌得主分別為「防制毒品」:「專科以上學生組《毒品入侵 細胞危機》」、「高級中等學生組《那你懂我意思了嗎？》」、「國民中小學學生組《渴望》」，以及「防制霸凌」:「專科以上學生組《Don't give up》」、「高級中等學生組《無聲》」、「國民中小學學生組《到地獄上學的小孩》」。

防制毒品金牌-國民中小學學生組《渴望》。(照片/教育部提供)

防制霸凌金牌-高級中等學生組《無聲》。(照片/教育部提供)

教育部長潘文忠表示，防制毒品是關係到青少年的健康，這也是所有政府團隊跨部會共同長期努力的，雖然毒品持續推陳出新，仍是用各種方式結合各項力量來打擊毒品，而開學第一周也是友善校園周，今年反霸凌專線改成好記的「1953，一直友善」，也感謝各位師長以及的督導們協助，讓大家能朝互相理解、互相包容到互相尊重的目標前進。

本屆得獎作品相當多元，競賽評審委員認為拍攝方式和技術都有一定的水準，在防制毒品主題中有以動畫劇情設計，吸引力十足。也有回到過去的穿越題材，也有用自作曲來詮釋故事劇情，甚至以武俠小說情節代入劇情，反毒內容相當紮實，戲劇效果與教育價值俱佳。

「那你懂我意思了嗎?」敘述2000年新世代網路盛行，人手一機造就許多爆紅影片，其中也包含充斥著暴力、惡趣味、毒品的負面影片，而人們卻將它視為玩笑，此刻一位創作無數作品卻默默無名導演發現了這件事情，決定用影像及行動改變世界也改變自己，此影片可以引發社會大眾對反毒概念的反思，與關心用藥者的本質內涵，是個有深度內涵的作品。「毒品入侵 細胞危機」，透過偶戲呈現吸毒後所產生的傷害，十分淺顯易懂，偶戲詮釋知性的反毒訊息，令人眼目一新。

防制毒品金牌-高級中等學生組《那你懂我意思了嗎？》。(照片/教育部提供)

防制毒品金牌-專科以上學生組《毒品入侵 細胞危機》。(照片/教育部提供)

本次組別在霸凌主題中有不少別出心裁的巧思，「到地獄上學的小孩」敘述小凌因一場躲避球賽，意外變成了班上大姐頭霸姊的目標，從此下課就成為她的噩夢，霸姊不斷的找各種理由欺負她，從中學習到霸凌的相關知識，進而保護自我，完整呈現了霸凌過程以及「老師」在教育現場的重要性。「Don't give up」藉由田徑隊的故事帶出完整的三幕劇劇情容易理解跟觀看，很適合作為宣導及課程，在逆境中正向的力量，適時的幫助，師長的協助，故事以不同於大多數黑暗結尾的方式呈現，反而讓這部片在許多作品中與眾不同，許多轉場相當的用心及執行，為故事增加了許多視覺化的轉折、過場，為作品加分。

防制霸凌金牌-國民中小學學生組《到地獄上學的小孩》。(照片/教育部提供)

防制霸凌金牌-專科以上學生組《Don't give up》。(照片/教育部提供)

教育部表示，各個得獎作品均能發揮「防制毒品、防制霸凌」作用，從學生的角度及新世代的語言來闡述，更能貼近年輕學子的想法，產生共鳴，而這些得獎優秀作品，教育部除了透過多元樣態的媒體平臺宣導以及各級學校公開播映外，也將透過社群網路的傳遞分享，發揮更深的影響力。得獎名單（詳如附件）及相關影音均可在以下網頁中瀏覽：教育部防制學生藥物濫用資源網（https://erp.moe.gov.tw/）、我的未來我作主官方網站（www.antidrug.tw）及臉書粉絲專頁（www.facebook.com/antidrug.edu/）。