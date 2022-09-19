為推廣「全國學生舞蹈比賽」展演成果，國立臺灣師範大學於18日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院辦理首屆「『舞』出新『蹈』路-111年全國學生舞蹈比賽特優團隊展演」，邀請榮獲「110學年度全國學生舞蹈比賽」特優及最佳舞技、最佳編舞的團隊及個人參與演出，共計22校，演出師生達500餘人，讓具潛力且富創意的舞蹈作品呈現在國人面前。

本次展演活動舞蹈類型包含古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈，其中有一般學校舞蹈社團、舞蹈藝術才能班學生及長期薪傳原住民族文化的學生舞團，將呈現各區不同類型的最佳編舞及最佳舞技舞作，除了讓學生有發揮的舞臺，更讓致力於舞蹈藝術教育的老師們、家長及一般有興趣的大眾，可以共同來觀賞這場舞蹈饗宴。

兒童舞蹈類型的部分，由高雄市立福山國民小學演出《飛越童年夢想》、彰化縣立鹿東國民小學演出《彩色世界真有趣》舞碼，巧妙編排出天真爛漫的可愛幻想時光。在道具層層變幻運用中，編創出多種不同角度的視覺藝術，國小學生的演出，加上繽紛色彩與鮮明的童話角色，堆疊出充滿童趣的舞臺畫面，為觀眾帶來喜悅。

高雄市立福山國民小學演出《飛越童年夢想》。(照片/教育部提供)

現代舞的風格多元精彩，各隊伍皆展現其奇思妙想，例如臺南市立中山國民中學《BONE! BONE! BONE!》，是國中生以人體最簡單卻也不可或缺的骨骼為題所創作的創意舞作，以魔術效果般的身體分離吸引觀眾。桃園市立瑞塘國民小學《不二神探》，由一群國小學生以偵探搜查、破案作為主軸，過程充滿推理懸疑性。表演舞者透過道具的運用創造出畫面感，充分展現舞者肢體的強大張力。

臺南市立中山國民中學《BONE! BONE! BONE!》。(照片/教育部提供)

桃園市立瑞塘國民小學《不二神探》。(照片/教育部提供)

古典和民俗舞蹈作品方面，國、高中生著重氣勢及肢體俐落的表現，例如屏東潮州國民中學《桴鼓護國之威震山河》，呈現氣宇軒昂、千軍萬馬整體氛圍，臺中市立文華高級中學《背水三戰霸江東》，表現剛柔並濟、整齊劃一的動作。而大學生則專注於內心情感的表現，像是國立清華大學《天地人合》的民俗舞蹈，以純熟肢體動作展現奧秘，舞者不論剛柔，皆在神話、故事或場景形塑之下，將角色詮釋地活靈活現，同時展現絕佳的身體技巧。此外，國立臺東高級商業職業學校《篩‧禾》，在舞臺上展現魯凱族傳統文化，以傳承原住民族部落文化的豐富內涵。

屏東潮州國民中學《桴鼓護國之威震山河》。(照片/教育部提供)

臺中市立文華高級中學《背水三戰霸江東》。(照片/教育部提供)

教育部表示，首屆「『舞』出新『蹈』路-111年全國學生舞蹈比賽特優團隊展演」除辦理南區場次，另於9月27日(星期二)晚上7時也將在臺北國父紀念堂大會堂辦理北區場次，期待未來能有更多專業場館一同響應，給予孩子一個圓夢的舞臺，也提供民眾共同參與藝術活動管道，落實推廣舞蹈教育的理念。舞蹈演出相關資訊請於「全國學生舞蹈比賽資訊網」https://studentdance.perdc.ntnu.edu.tw/查詢，活動精彩片段於活動後請至教育部表演藝術平臺-藝秀臺欣賞https://artshow.edu.tw。