新北市於日前舉辦34位國高中外籍教師培力工作坊，首次與朱銘美術館合作，課程導入自然環境、五感體驗及聲音美感等元素，外師將所學轉換為學校課程，開發藝術、科技等雙語課程，外師共學，課程再進化，新北學生啟動雙語五感學習。

外師共學，創發最美的新北海岸永續環境報告。(照片/新北教育局提供)

擔任英語輔導團總召學校的新埔國中校長郭月秀表示，外師在學校中是促進教師合作的關鍵角色，外師彼此共學，也與中師合作雙語課程。同時，外師也是促進教學創新的靈魂人物，他們善於在運用科技及平板教學，將聽說讀寫能力融入課程中，現在更延展了課程廣度，加入藝術、SDGs、科技、海洋議題及國際教育等領域，讓孩子能跨領域運用英語。

朱銘美術館特別規劃了「打擊樂與自然擬聲行動」工作坊，讓外師體驗五感的震撼，同時介紹雕塑藝術之美。中和高中的外師Calvin提到，新學期的課程規劃，想將朱銘美術館的聲音美感活動融入課程中，打造雙語的五感學習。外師Rachel也說，第一次來到台灣，見識到朱銘美術館豐富的藝術元素，內心非常驚訝，自己會將本次的見學經驗分享給學校師生以及姐妹校學生，讓更多人看見台灣的藝術之美。

外師參加朱銘美術館的音樂課程。(照片/新北教育局提供)

朱銘美術館館長賴素鈴指出，今年首度與新北市國中英語輔導團合作舉辦工作坊，邀請外師到館參訪，欣賞豐富館藏，體驗自然環境之美，讓美術館更添國際氛圍。英語輔導團外師專案小組承辦老師吳芳蕙也說，能在朱銘美術館共學，除了可以彼此分享教學實例，更可以激發教學創意。

外師共備SDGs+永續發展課程。(照片/新北教育局提供)

此外，金山高中主任吳建璿及組長連昱衡設計「藝數」體，帶領外師製作多面體足球，先帶外師探討台灣意象，再用電腦設計圖稿, 透過雷射雕刻產出作品，呈現外師心中的台灣。金山高中校長陳玉桂以雙語介紹學校與故宮合作的「Maker 創藝通故宮」課程，期許外師將美感及科技巧妙結合，研發出雙語科技課程。

金山高中老師設計「藝數」體，帶領外師製作多面體足球。(照片/新北教育局提供)

金山高中帶領外師運用科技，創造出拼圖零件，進而打造「藝數」物。(照片/新北教育局提供)

教育局表示，自109學年度起推動高國中的中外師雙語協同教學，外師與中師每周至少有6堂的雙語協同教學，將雙語融入各領域課程中，同時辦理各項英語及雙語活動，提供孩子更豐富的學習資源，培養雙語人才，厚植國際競爭力。