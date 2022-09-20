為回應全球半導體人才需求，中原大學111學年度成立頂尖一流的校級「半導體材料暨先進光學研究中心」，除了聚焦次世代半導體材料科學應用之研發，更積極與合晶科技、南方科技等企業及光電科技工業協進會合作，引進業界資源共同解決實務問題。此外，中原大學亦協助高中推廣半導體材料科學、培育高中科普種子教師，從各面向為國家培育新世代半導體人才，善盡大學社會責任！

合晶科技董事長焦平海為中原化工校友，支持母校捐贈三維非破壞性光學掃描系統。（照片／中原大學提供）

中原大學「半導體材料暨先進光學研究中心」的組成涵蓋理學院、工學院、電資學院，成員包含物理系、化學系、化工系、機械系、電子系之師資及研究生。此外更邀請合晶科技董事長焦平海及技術長李文中博士、光電科技工業協進會董事長邰中和、南方科技董事長陳怡然及營運長王嘉業博士等產業先進擔任諮詢委員，適時給予未來發展與規劃之建議。

同為中原大學化工系校友的合晶科技董事長焦平海，一手創立的合晶科技是全球第六大半導體矽晶圓材料供應商。焦平海董事長對「半導體材料暨先進光學研究中心」的成立給予大力支持，其所捐贈的三維非破壞性光學掃描系統，讓師生可透過新穎光學技術進行量測及分析，並建立相關量測標準及數據資料庫。

此外，中原大學也積極與高中學校合作，協助台灣培育STEM及新興科技人才。例如今年與臺北市永春高中合辦的量子資訊科普營，有超過百位高中生參與；與桃園市永豐高中及壽山高中合辦的新興科技銜接課程及人工智慧導論先修課程，亦廣受好評。中原大學積極推廣新興科技教育及半導體科學，希望啟發高中生對科學與工程領域的學習動機及科學素養，善盡大學社會責任。

中原大學協助在地高中培育STEM科技人才，圖為桃園市永豐高中新興科技銜接課程。（照片／中原大學提供）

研究中心主任物理系院繼祖教授表示，半導體是一個跨領域學科，理工起家的中原大學在相關領域已發展近70年，具有堅強的半導體及材料相關師資、豐富研究設備與優質研發能量。未來中心將聚焦於次世代半導體晶體材料之研發，以及基礎材料科學之研究，攜手產業界為前瞻科研培育優秀專業人才。

中原大學理學院院長吳宗遠表示，為呼應政府重點領域人才培育及研發優勢，中原大學今年積極投入相關資源，不僅成立校級量子研究中心及半導體研究中心，相關之學位學程亦陸續就位，為提升台灣重點科技發展領域之人才培育貢獻心力。

2022年英國《泰晤士高等教育世界大學排名》學科排名，中原大學在「理學科學」領域高居全國公私立大學第四名，僅次於台大、清大、陽明交通大學；在「工程」領域也拿下第七名佳績，充分顯現中原大學優質的辦學及研究能量。