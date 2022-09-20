以豐沛國際移動力為優勢的義守大學透過教育部「學海築夢」計畫補助，「傳播與設計學院」創意商品設計學系和日本Roots、Mocca、Soni Experience和KES等4家企業公司合作，簽訂暑期設計專業實習合約，共有9位學生分別前往日本大阪、京都、奈良、兵庫縣等地實習。經過一個多月的海外生活後，參與學生一致表示這是一趟十分精彩的旅程，收穫許多寶貴經驗。

義守大學提供多元的海外移動平台，讓學生一圓出國夢，走出臺灣看世界，走訪世界各國提升國際觀。(照片/義守大學提供)

前往日本京都Roots實習的創設系學生徐慕華、趙紫惠、洪晴負責當地路牌設計和家具等製作，她們深刻明白設計不僅注重美觀，實用性也很重要，並結合當地文化特色，創作出具故事性的作品。趙紫惠說，當初在學校新生說明會聽到學長姐分享海外的實習，如今自己在大三升大四暑假美夢成真，她覺得選擇義守大學真的是選對了。徐慕華則指出，為了一圓出國夢，學校提供多元資源讓學生充實自我，她參加英文檢定，也學日文，海外實習讓他認識來自各國的學生，拓展國際視野。

前往Mocca的莊雅禎與黃鈺綺表示，最難忘的就是和公司夥伴從事文創商品工作與木工製作，她們從木材的取得到設計製作成手工碗具，感受到看似簡單的木製碗具，其實作工非常細膩與講究，這樣的態度正是日本推崇的職人精神。在奈良Soni Experience實習的許孜賢、段采君，走訪當地社區各景點，感受在地的人文風情，進而轉化為創作元素，繪製出代表當地特色的圖畫，並將其素材運用在當地導覽手冊等商品中。

創設系學子從木材取得到設計製作成手工碗具，初次體驗的過程新鮮又有趣，讓他們大開眼界。(照片/義守大學提供)

創設系學子藉由走訪日本當地社區各景點，感受在地的人文風情，進而轉化為創作元素於商品設計中。(照片/義守大學提供)

在KES公司實習的黃珮慈與李慈安更是發揮看家本領，利用籤筒概念設計出金屬水果叉，增加消費者的使用興趣。創設系主任詹敦學帶領9位學子赴日實習，看見學生的努力與成長，深深感到欣慰，他表示學生走出臺灣看世界，不僅開啟國際新視野，更是累積國際企業工作經驗的最佳時機，讓義大學生在國際職場上有足夠的競爭力綻放光彩。