為幫助待業者擁有一技之長，順利再次進入職場，嘉南藥理大學開辦多類職訓課程，讓待業者能在短時間內取得最實用之就業技能，包含運用在地特色食材融入各式料理的「異國料理烹飪技能班」、符合東方坐月子概念及母嬰照護等專業訓練的「坐月子服務人員技能訓練班」，以及加入地方小吃烹調元素的「中式料理訓練班」，以上超過300個小時多元且全方位的課程訓練，吸引了近60位民眾踴躍報名。

活動反應熱烈，吸引了近60位民眾報名參加。(圖片/嘉藥大學提供)

近年來受疫情影響造成民眾失業或休無薪假者遽增，為協助待業者能以最短的時間學到專業實用的技能順利重返職場，嘉南藥理大學承接辦理勞動部失業者職業訓練班，含括專業服務、餐飲、咖啡等多樣化專業課程，都是符合產業趨勢人才需求的熱門課程，培養失業者第二專長，提升返回職場競爭力。

嘉南藥理大學承接辦理勞動部失業者職業訓練班，含括專業服務、餐飲、咖啡等多樣化專業課程。(圖片/嘉藥大學提供)

學員們認真在課堂上學習。(圖片/嘉藥大學提供)

參加「中式料理訓練班」高齡70歲的王大姊雖然已經退休，但仍希望學習一技之長，能與孩子一起開店經營，訓練班除了實作外，營養學、衛生規範及成本計算等理論課程，對於日後創業都有很大的幫助。曾於日本料理店工作的學員也說，自己因為受疫情影響而失業，想藉機進修但又不適合出國，參加「異國料理烹飪技能班」真的是最好的選擇，而最驚喜的是，所有的料理步驟老師都從頭教起、按部就班扎實教學，讓他從中重新檢視自己過往所學的不足。

若不方便出國，也能參加「異國料理烹飪技能班」體驗異國風情。(圖片/嘉藥大學提供)

嘉藥進修推廣中心主任龔聖雄表示，嘉藥開辦失業者職訓班多年，110-111年度共開設10班，輔導220人轉職就業，找到事業第二春。很多學員面對突如其來的失業感到迷茫無助，失業者職訓班能幫助到他們學到轉業及創業的技能，再透過政府的求職媒合服務，即可迅速投入職場，歡迎有興趣民眾上嘉藥進修推廣中心網頁查詢相關課程。