世界衛生組織最近宣布新冠疫情有望結束，各國邊境管制也逐漸放寬。弘光科技大學國際事務處為增進學生國際交流，在暑假期間率隊前往美國、加拿大、馬來西亞、日本等國拜訪姊妹校，同時簽訂新的合作協議，推動各項多元課程。另外，為了讓有意出國的學生了解更多資訊，特意邀請剛從日本當交換生返校，並還在日本修讀雙聯學位的學生進行經驗分享。

弘光科大國際長田其虎表示，各國放寬邊境管制，讓停滯許久的國際交流活動逐漸恢復正常，今年初起開始有學生遠赴英國、日本、韓國、美國等姐妹校攻讀雙聯學位或進行交換，暑假也選送學生赴美短期研習。上個月國際溝通英語系進修部大四學生王宗昊才從日本仙台尚絅學院大學返校，當地學校特地舉辦歡送會，並在學校官網發文：「受到疫情影響，學校兩年沒有執行交換學生，在學成期滿特別為王同學舉辦送別會。」

田其虎指出，日本交流組組長高藤彩麗在6月底先拜訪日本姐妹校與日本機構，包括田園調布學園大學、山野美容専門學校、仙台尚絅學院大學、橫濱中華學校、專門學校東京School of Business、iTEP Japan事務局，達成交換學生、雙聯學位與海外實習等多方向的合作計畫。

弘光科大國際處日本交流組組長高藤彩麗(右三)與山野美容専門學校人員合影。(照片/弘光科大提供)

此外，在美國學校方面，和紐約最知名的帕森斯設計學院(Parsons School of Design) 持續推動線上課程，在設計領域合作開設暑期工作坊。加利福尼亞浸會大學(California Baptist University)則在護理、休閒旅遊、運動健康等領域進行學生交換，並提供每年兩名免收費訪問教職員優惠，可運用該校各項設施、進行觀課與行政觀摩等。

弘光科大校長黃月桂(右)代表致贈禮品給紐約最知名的帕森斯設計學院。(照片/弘光科大提供)

行程除了拜訪加拿大駐溫哥華台北經濟文化辦事處協助開設服務當地僑胞的課程，田其虎亦前往姐妹校漢伯學院(Humber College)、溫哥華社區學院(Vancouver Community College)、加西大學(University Canada West)、加拿大科技與商業學院(Canadian College of Technology and Business)等學校，洽談辦理EMI教師培訓課程、合作開設護理專業課程、學生的交換與實習，同時在餐旅、美容、美髮、醫療健康等領域進行實習與合作。在馬來西亞姊妹校，則達成未來在護理與醫療健康相關領域，合作開課與交換師資協議。

弘光科大國際長田其虎(右)與加拿大科技與商業學院簽訂合作。(照片/弘光科大提供)

弘光科大除了公布最新與國際姊妹校的合作多元課程，為了讓學生提早準備出國念雙學位或當交換學生，安排剛從日本尚絅學院大學返校的國際語言系學生王宗昊，與目前正在日本經濟大學涉谷校區攻讀雙聯學位的食品系學生文屋茉莉亞、福岡校區的妝品系學生林宇霏、國際語言系學生陳履軒，透過實體、線上轉播並行的模式，同步分享在國外求學的經驗與該準備的細節。

王宗昊說，4月赴日當交換生，8月返校，學習一個人在國外生活，在尚絅學院大學修習人文社會課程，融入當地文化生活外，課餘時間也在學校安排下，再上日文課程提升語言能力。他坦言，沒有很精通日文，因此一開始很吃力，但是多聽、多學，學習日本人口音，經過4個月的課程，日文已經有很明顯的進步。

王宗昊指出，自己原本就很想到國外念書，當交換生算是圓夢，也是奇幻旅程，以往念進修部半工半讀，白天上班賺錢、晚上上課，從沒想過能出國當交換生，能爭取到交換生名額機會難得，且到日本交換期間是當全職學生，覺得很不可思議，他強調：「這對夜校生來說不太容易實現，但是，我完成了！」

弘光國際溝通英語系進修部大四學生王宗昊在日本尚絅學院大學分享學習經驗。(照片/弘光科大提供)

王宗昊補充，課程結束後尚絅校方特地舉辦歡送會，頒發修業證書，讓他又驚又喜，交換期間也把在台灣求學的經驗，與弘光校方輔導及補助支持交換生措施跟尚絅師生分享。他回國後，更大方與學弟妹分享出國念書該如何準備及在日本念書的生活點滴，建議學弟妹多多利用學校鼓勵國際交流的各種措施，圓出國念書的夢。