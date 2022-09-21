義守大學今年畢業於醫學院職能治療學系的林庭佑，參加「111年第二次專門職業及技術人員高等職能治療師考試」獲得全國第三名，林庭佑表示，自己從大一時便訂下目標要成為一名職能治療師，同時也很感謝義守大學提供的優質環境，讓他可以沒有後顧之憂的實踐自己的夢想。

林庭佑優異的表現全來自於大一時的基礎，透過不斷的充實自我、擬訂讀書計畫按步就班完成，甚至從大一開始每學期班排名都是第一名，因此他每學年都獲得獎學金和免學雜、住宿費等優惠，大學四年加總下來已享有近百萬的獎勵，此外他也是義守大學110學年度首位領取數位畢業證書的學生。

林庭佑在大一時就立定目標要通過國考成為一名職能治療師，從大一就不斷的充實自我、每學期班排名都第一名，四年加總獲獎學金和免學雜、住宿費等近百萬優惠獎勵。(照片/義守大學提供)

從小就很有想法的林庭佑，在大一時就立定目標要通過國考成為一名職能治療師，大一開始就運用做筆記的習慣記錄課堂所學，尤其職治系三大主科目，生理、小兒、心理，他都會將重點詳細記載與整理。而大一到大三期間，努力勤做考古題，遇到不會的題目，也會主動請教老師，並將其內容記錄下來，以便複習時可再做加強。大四實習時，林庭佑利用空閒時間勤加複習他的學習精華筆記。四年的良好讀書習慣累積堅實的實力，也讓他在參加國考前沒有臨時抱佛腳自亂陣腳，反而是從容以對，將四年的努力化為最美好的果實。

林庭佑提到，自己當初的學測成績可進入國立大學就讀，但經常聽到同為義守職治系畢業校友的堂哥分享在義大就讀的故事，跳出框架的學習環境讓林庭佑很嚮往，因此他選擇到義大職治系就讀。林庭佑也說，義守大學的國際交流豐沛，在學校的補助與支持下，他在大一升大二暑假前往泰國mahidol university參訪，同年，他甚至還前進韓國大邱保健大學展開短期遊學計畫。林庭佑進一步分享，職能治療就是要幫助個案回到自己想過的生活，因此在遊學期間接觸不同種族的朋友，開拓視野的同時，還學會以同理心為出發點，設身處地為他人著想。

義守大學國際交流豐沛，林庭佑在學期間曾飛往泰國、韓國遊學，加上義守大學所屬集團有完整的醫療單位，無論學術還是臨床上，都成為他求學之路最棒的養分。(照片/義守大學提供)

求學期間，林庭佑參加短講比賽、英文履歷比賽等，他說學校除了讓學生提升所學領域的專業外，也開放多元跨域的學習平台讓學生多方接觸。從專業到跨域，林庭佑充分運用資源，隨時做好準備抓住機會，加上義守大學所屬集團有完整的醫療單位，無論學術還是臨床上，都成為林庭佑求學之路最棒的養分。