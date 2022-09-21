今(9/21)日為國家防災日，總統蔡英文特別前往國立花蓮特殊教育學校，了解身心障礙學生如何在老師的訓練及引導下進行地震避難，從接獲警報、就地掩蔽，到情緒障礙學生的協助和安撫，以及輪椅生及肢障學童自走式避難梯從高樓層疏散至集合點等的演練。今日避難疏散演練由國立花蓮特殊教育學校全體師生共同參與，演練成果深獲與會代表肯定。

輪椅生自走式避難梯。(照片/教育部提供)

蔡英文總統表示，臺灣處於環太平洋地震帶，近日花東地區地震頻繁，國民應提高警覺，各級學校也應加強師生之防災意識，提升師生自救與互助的能力。今日同學們也確實依「趴下、掩護、穩住」3個原則進行確實演練，非常值得肯定。另外，近來複合式災害越來越多，政府將提供必要的資源跟協助，打造韌性防災校園，減少災害帶來的損失。

老師安撫情緒障礙學生。(照片/教育部提供)

演習中她也特別感謝教育部及各級學校持續推動防災教育，增進老師、職員及孩子如何保護自己生命的知識，學生也能將學習到的防災教育知識傳遞給家長，共同學習防災。她強調要以身心障礙的學生角度發展適性防災教育工作，師生共同學習防災知識，保護彼此的生命安全，同時政府各單位也應積極合作，推動安全的韌性防災校園，讓家長安心，並給孩子們一個健康安全成長的就學環境。

老師安置體弱學生至避難帳。(照片/教育部提供)

配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體發布的模擬地震訊息，全國高級中等以下學校今日也同步實施地震避難掩護演練，各公私立大專校院及幼兒園運用手機下載地震預警警報App或接收國家級地震警報訊息，透過校內廣播系統、大聲公或依各校現有設施發布進行演練，提醒全國師生在面臨地震災害威脅時，第一時間「趴下、掩護、穩住」，找尋安全掩護並保護頭頸部，以自身安全為優先，於災害發生時有效進行自救。

教育部長期致力各級學校的防災校園推動工作，透過同學們將所學的防災知識與技能帶回家中，與家人共同分享、學習，讓防災成為一種生活態度，一起學習生存技能。近年來更完整涵蓋特殊教育學校防災校園建置，推動方向與目標依循2006年聯合國通過的「國際身心障礙者權利公約」，增加特殊教育學校師生對於災害的應變能力。

總統蔡英文與全體師生合影。(照片/教育部提供)

另外，教育部也在所屬館所規劃國家防災日系列活動，其中，國立臺灣科學教育館於9月1日至30日期間辦理防災系列課程，另於10月開展常設複合式地震速報地震體驗屋3.0；國立自然科學博物館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區於9月21日至25日提供免費參觀，9月25日辦理「保水保土保安康 - 9愛3保嘉年華」活動；國立科學工藝博物館於5月20日至9月25日辦理「水保防災起步走巡迴展」，另於9月23日至12月4日辦理「日常防災雙語特展」，歡迎民眾前往各館所體驗學習。

想了解地震避難知識可至YouTube觀看國家防災日地震宣傳影片(https://www.youtube.com/watch?v=rR7bCJeOp18)。