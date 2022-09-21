陽明山(舊稱草山)以大屯火山群的火山地形著稱，受地形影響而生成的自然景觀深受民眾歡迎，週邊溫泉設施更是一大特色，使其成為許多人熱愛的休閒樂園，平日遊客絡繹不絕前來，每年花季時前來賞花的旅客更是將近百萬人次。但你知道嗎？除自然景觀之外，這片山林隨著時勢政局的更迭，竟也是政治權力的重要據點。

《再見‧草山：陽明山的這些年那些事》這本書裡面講述了這些故事，不管是陽明山曾留有日本皇太子巡視的足跡，還是戰後建有國家領袖的居所、辦公室，以及培養黨政軍幹部的「革命實踐研究院」，甚至是美、日各國政、軍人員來台駐居的區域，這些都是陽明山在歷史上曾經的座標。

作者吳亮衡因為在某次訪談中觸發好奇心，開始思考這座山林的空間建構與歷史記憶，發現同樣的一座山林在不同世代的記憶中存在著多重面貌。為了瞭解這些不同的記憶、避免時空錯置的偏差，他從能蒐集到的歷史資料和實地探訪人、物中重新爬梳、整理各個時期的「草山記事」。

從日本時代的開拓、建設，50年代呼應國家情勢變成政治力的所在，如今再次以提供休閒娛樂功能為人熟知，這座山林堆疊著層層歷史記憶。《再見‧草山：陽明山的這些年那些事》裡面有著作者對史料紀錄的整理，讀者可以看到這座大家以為所熟知的山林中，不只有自然景觀、生物紀錄，還有許許多多曾經來過、建設過、居住過的人們所遺留下的歷史故事。

故事StoryStudio執行長涂豐恩也推薦這本書。他表示：「每個人的書寫都反映他或她的個性，而作者則是寫出了一本屬於自己的歷史之書。」故事StoryStudio共同創辨人陳建守則說：「作者長期筆耕北投和陽明山的歷史，不僅在『故事Story Studio』上有專欄披露研究心得，更有導覽北投和陽明山的實體活動經驗，如今出版這本新書，可視為是他過去研究的總結。」本書於博客來、誠品與金石堂等各大網路平台均已上架，有興趣的讀者可以多加關注。