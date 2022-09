中國文化大學今(9/21)日舉行第九任校長交接暨就職典禮,在董事長陳泰然的監交下,新任校長王子奇從代理校長王淑音手中接過印信,正式宣布將擔任文化大學校長的重任,並以「梧高鳳必至、花香蝶自來」期勉全體教職員生共同努力,宣誓要把文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。

今日校長交接典禮的與會貴賓包括董事長陳泰然、董事彭誠浩、張海燕、校友總會副理事長何和明、傑出校友聯誼會長黃良華、華岡文教基金會董事長王徐勳、台北巿校友會理事長陳碧涵、台灣創價學會執行長林廷鋒等,文化大學代理校長王淑音、副校長王志誠以及多位一級主管、學院院長,總計約兩百位同仁觀禮。

文化大學第九任校長交接暨就職典禮全體大合照。(照片/文化大學提供)

典禮開始首先以一部感恩與回顧影片揭開序幕,除了感謝過去這些日子王淑音兩度代理校長,以及她帶領的行政團隊的付出與貢獻,再由陳泰然頒給王子奇聘書以及進行印信交接,接著再頒贈感謝狀給王淑音代理校長。陳泰然感謝大家共同見證文大的重要歷史時刻,也感謝王淑音的無限付出,他引瑞典名言「When the sea is calm,every ship has a good captain」指出,風平浪靜時人人都可當個好船長,難怪領導力的英文叫做leadership,卻也因此要感謝王子奇,在波濤洶湧的時刻,願意承擔船長的責任,引領文大面對挑戰、跨越難關、走出困境。

陳泰然表示,董事會和學校同仁都會全力支持王子奇,因為彼此「命運一體,休戚與共」。他也送給新任校長「面對挑戰,處之泰然」、「生存發展,跨越難關」、「敢於攻頂,勇於承擔」、「質樸堅毅,世代薪傳」等四個期許。他解釋,遭逢困難可以找到很多理由,但一定要誠實面對、虛心檢討,未來文大生存發展不是一個人的武林,需要大家通力合作,文大不只要走出困境,更要有競逐全球的尊榮與自我實現;同時,也不要忘記創辦人張其昀博士的辦學信念,以及質樸堅毅校訓,因為這是文大的DNA與根本。

監交人陳泰然感謝王子奇在波濤洶湧的時刻,願意承擔船長的責任。(照片/文化大學提供)

代理校長王淑音致詞表示,兩任代理校長的時間都是九個多月,也代表文大校運一定長長久久,她除了感謝董事會支持給予空間發揮,以及團隊的合作與團結外,也指出自己未來的角色將從挑擔者到協助校長減輕重擔,也希望大家不離不棄,繼續對文大效力。

今日正式接任文大的王子奇校長致詞表示,很感謝董事會及遴選委會員支持,他將接下重任,並以「身為華岡人、一生華岡魂」的精神,在面臨少子化浪潮的此時此刻,願勇於承擔並全力以赴。他也補充,文大至今已達廿八萬校友,未來將致力營造文大成為校友第二個家,而文大教學與研究均有傑出成果,財務制度健全,希望在此基礎上,將文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。

王子奇以「梧高鳳必至、花香蝶自來」,期勉全體教職員生共同努力,將文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。(照片/文化大學提供)

王子奇也以尼采「受苦的人沒有悲觀的權利」一語,期勉文大全體教職員生,因為懷憂喪志從來不是解決問題的良方,未來他將扮演整合者而不是整頓者的角色,依據凝聚共識、整合資源、建立制度、落實管考等四個基本方針,期待能在最短時間解決文大長期以來的學生宿舍、交通、餐食等基本問題。最後,他也以「梧高鳳必至、花香蝶自來」與全體華岡人共勉,希望大家團結一心、奮進齊心,讓大家看到文大的蛻變與成長,讓文大再次發光發熱。