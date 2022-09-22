為避免學生網路成癮，以及有效協助青少年揮別網路沉迷並健康上網，教育部國民及學前教育署委託亞洲大學網路成癮防治中心舉辦兩梯次「青少年關機也幸福親子工作坊」，期望有效協助具過度依賴網路、手機困擾的青少年「揮別迷網、健康上網」。

柯慧貞副校長講解同理心溝通，帶領家長演練。(照片/教育部國教署提供)

國教署表示，工作坊透過多元有趣的團體活動、自我探索、健康上網、思考和情緒調控訓練等課程，讓參與活動的青少年學員從中獲得歸屬感、愉快感、成就感及意義感，同時也學習到如何更健康上網。此外，也為青少年家長開設「3C迷戀與失控成因分析」、「3C教養六守則」以及「親子溝通演練」課程，參與家長都反映，課程除了有助於正確地辨識網路沉迷，也讓他們更加了解到如何有效的親子溝通，尤其藉由活動參與，更學習到3C敎養和運用同理心的技巧。

學員突破社交焦慮，上台唱跳，展現自信。(照片/教育部國教署提供)

參與青少年學員也回饋：「原以為活動會很無聊，但實際上卻很好玩」、「參加工作坊結交到很多朋友，也更懂得團隊合作，讓我覺得，即使沒有手機或電腦，也可以很開心，很有成就感」，許多學員與家長們更表示，喜歡參加這種正面陽光的活動。期待未來有更多類似的親子共同體驗營隊活動，陪伴孩子們揮別網路成癮，建立良好的3C、網路使用習慣。

學員搶答，分享健康和不健康上網好壞處。(照片/學校提供)

國教署將持續推動學生安全上網，結合相關資源及加強資訊倫理及網路使用不當行為預防教育，以培養學生正確網路使用態度、技能和習慣。並鼓勵學校教育人員善用網路使用習慣相關量表，以及早發現網路沉迷的高危險群學生，提供諮詢並視個案需要，轉介專業諮商輔導或醫療院所，協助學生有效「揮別迷網」。