國立臺南大學日前邀請台積電文教基金會執行長許峻郎於通識博雅教育講座課程，以「築夢的故事」為題，介紹台積電文教基金會的青年築夢計畫並追夢成功的案例，鼓勵同學在日常生活中勇於尋找夢想、努力追夢。

許峻郎是土生土長的臺南人，畢業於國立政治大學，在大學時期因為喜好音樂而參與合唱團，並有國家戲劇院表演經驗，退伍後任職藝術相關的工作，2007年正式加入台積電文教基金會。

許峻郎以小時候閱讀的希臘羅馬神話和西遊記二本書籍，以及時下流行的動漫火影忍者與鬼滅之刃為例，讓現場同學思考故事中的人物具有何種特色，並引導思考，理解生命是一趟需要經歷困難才能成功的旅程。他同時介紹台積電文教基金會理念，提到「青年人才培育」、「藝文推廣」和「教育合作」的三項主軸，與青年築夢計畫內容。

許峻郎以申請通過青年築夢計畫的案例與同學們分享，第一個築夢故事是鄒佳晶從尋找臺灣蘭花的根源中找到與家人的溫暖關係，之後又再度提出希望幫助蘭嶼新住民朋友回菲律賓故鄉探親的「蘭後」計畫。第二個築夢故事是葉德偉利用日常寄送貨品的包裝袋而提出環保包材及回收再循環利用。第三個築夢故事則是吳嘉瑋、張中賢用絲瓜絡取代塑料包裝以達到環保互利共生。

許峻郎在互動時間，鼓勵同學們分享自己想做的事情，在場同學非常踴躍地發表個人的夢想，例如到理想的公司任職、環遊世界、練習街舞等等，他肯定同學並引導該如何將自己的夢想轉變成可實踐的計畫，勉勵大家都能勇於築夢、逐夢、實現夢。