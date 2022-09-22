111年臺北巿政府教育局特殊教育學生「特別有藝思」藝術聯展於今(9/22)日上午於臺北市政府1樓中庭舉辦開幕活動，除了讓大家欣賞學生的創作力，也讓學生有機會介紹自己的作品，向大家展示自己的藝術長才。9/23日撤展後，作品將移至臺北市政府大樓第五、六展區（8樓南區、中央南區、9樓中央北區、西北區及10樓中央北區），續展日期至12月27日止。

「特別有藝思」藝術聯展由臺北市立啟聰學校承辦，啟聰學校長期重視學生的藝術教育，讓失去聽覺的學生也能夠透過視覺表達想法，展現才華。從基礎技法開始跟著課堂老師學習，一步一腳印，素描、水彩、壓克力、電腦繪圖等，每一種創作技法都不馬虎，站穩腳步，往藝術之路邁進。

本次展出之作品除了臺北市四所特殊教育學校，亦邀集臺北市國小至高級中等教育階段就學之特教學生，作品樣貌與畫風多元豐富，展現孩子們的想像力與對藝術的熱忱。評審選出各教育階段優選畫作之外，今年之展覽中亦針對臺北市四所特殊教育學校設有「特別獎」，肯定學生克服自身困境而勇敢作畫、發揮自我之精神。

「特別有藝思」特殊教育學生藝術聯展活動照。(照片/臺北市教育局提供)

啟聰學校黃苡臻的作品於本年度再度榮獲特別獎。苡臻從小失去左手掌，國小四年級時因為不明原因聽障，求學過程之路艱辛，直到進入啟聰學校，克服天生困難，透過藝術展現自信，找到未來的方向，也感動周遭的同學一起努力學習，更在今年朝自己夢想前進多媒體設計相關科系，繼續增強自己的藝術能力。

臺北啟明學校在本次藝術聯展中榮獲特別獎的佳儀是一位弱視的多重障礙的學生，語言表現較少，佳儀在來到啟明學校便加入了油畫社，在呂月春老師的帶領下，畫出了她眼中美麗的世界，作品取材於生活經驗，父母親時常帶著全家人走跳大自然，也展現家中三兄妹相處互動有關的主題。即便佳儀多數時候皆表現內向且害羞，甚至不擅於用言語表達她的想法，但她卻透過畫筆，將內心所見透過繽紛生動的色彩展現無遺。

臺北文山特殊學校，此次展出的「小天使」、「恐龍怪物遊樂園」、「美味日本料理」、「花豹散步」等15幅平面作品都是高職部美術創作課程的學生創作成果，其中作品「小天使」作者陳化用非常大的耐心、執著與專注，以層層疊疊的色彩與綿綿不絕、無以數計的細線與小點，畫下了心中的小天使，天使們在黑暗中睜著閃亮的眼睛，緊緊相依、相互以微光照亮彼此，在畫中發光。

「特別有藝思」特殊教育學生藝術聯展活動照。(照片/臺北市教育局提供)

「特別有藝思」藝術聯展展現了特殊教育學生的藝術成果，每一位特殊教育學生都有其獨特之處，透過藝術聯展的機會，讓有藝術天分的學生也可以展現自己的才能，從中獲得信心。希望社會大眾能透過展覽，了解特殊教育學生們善良且多元能力的一面，看見他們心中的藝術世界。