東吳大學教務處通識教育中心開設全球首創的全校性選修課程「元宇宙設備入門技巧與應用」，聘請驊訊電子董事長鄭期成擔任授課教師，精進學生對元宇宙世界的認知與能力。

驊訊電子董事長鄭期成授課，示範戴Meta Quest2設備。(照片/東吳大學提供)

該課程於本學期9月16日正式開始，作為全球首創的創新課程，驊訊電子特別贊助Meta Quest2設備供教學使用，令學子得以徜徉未來無國界的元宇宙世界。

鄭期成老師與Meta Quest2設備。(照片/東吳大學提供)

鄭期成表示，本課程使用VR設備進行教學，可說是全球首創，並以此殊榮，期許學生們了解元宇宙設備的基本概念與應用商業價值後，能增加往後出社會的競爭力。

鄭期成以詼諧幽默的方式，講述元宇宙世界的使用者，乃是透過創造虛擬身分，拋去形骸的限制以連動網路世界，達到遊戲、教學等方面的應用，因此課程預計連結人文與科技，邀請儒道中心創辦人李克明舉行元宇宙會議(Workrooms)，期以此創新教學，拓展學生們多元視野。

學生們體驗元宇宙世界。(照片/東吳大學提供)

網際網路的時代早已來臨，所影響的人事物更是無遠弗屆，鄭期成以元宇宙課程為全世界首門應用到教育的課程，期盼培養學生之餘，也能讓東吳大學的元宇宙潮流成為世界的先行者，而本屆班級更成為全世界的元宇宙第一班！