封測大廠矽品精密為響應世界清潔日，透過運動和環境保育推動台灣永續發展於8至9月期間辦理「2022矽品悠遊齊步走」公益淨山健行活動，並規劃於新竹、台中和彰化共18條登山步道撿拾林中垃圾，工程師化身成山林清潔隊員一同愛護山林環境。

矽品精密為兼顧防疫安全、運動健身與環保公益，鼓勵同仁前往新竹飛鳳山步道、水濂橋步道，台中大坑2號步道、烏日知高圳步道、大肚萬里長城登山步道、彰化麒麟山步道、藤山步道等共18條不同公里數和地形難易度的步道，運動同時也撿拾林中廢棄口罩、飲料瓶或廢棄物等守護環境。矽品自2019年認養大坑2號步道至今，為連結環保公益和運動健身，更規劃同仁利用運動APP測量健走的公里數和時間，並記錄下運動軌跡，在享受大自然新鮮空氣的同時，也能持續為山林環境整潔努力。

矽品精密福委會每年定期舉辦諸多好康活動，例如運動會、馬拉松等，受疫情影響活動多有調整，此次「2022矽品悠遊齊步走」邀請同仁走向戶外擁抱山林，無論是林中漫步感受芬多精洗禮，或是透過登山健走來降低身心壓力，都是疫情後運動的首選，健身的同時並發起同仁們在登山時隨手拾垃圾，雖只是一個小動作，亦能為步道清潔隊員減輕山區沉重垃圾的負擔。此外，更提供特約商店APP，近萬家優惠諸如超值禮券、餐券、遊樂園門票，讓同仁出門享受自在悠遊。此次淨山矽品同仁總參與數約5200人次，登山健行累積總時數超過6,962小時，總距離近21,354公里，相當於繞全台灣20圈。

矽品認養大坑2號步道，並鼓勵員工利用休假親近大自然，隨手撿拾步道垃圾。(照片/矽品精密提供)

矽品認養大坑2號步道，並鼓勵員工利用休假親近大自然，隨手撿拾步道垃圾。(照片/矽品精密提供)

「環境友善」是矽品精密長期以來實行企業社會責任的項目之一，多年來皆不遺餘力，本次活動的最大目的是盼能透過活動宣導，推廣打造「運動樂活」環境、遵循無痕山林原則，同仁在平時也可多利用運動APP定時監測、紀錄健康生活，養成運動的良好習慣，同時將廢棄物妥善處理並帶下山分類丟棄，將環保理念落實於日常生活之中，在致敬清潔隊員的同時，亦達成「守護環境、愛護台灣山林」的永續目標。