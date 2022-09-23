佛光大學校長何卓飛日前率國際暨兩岸事務處國際長陳尚懋、副國際長徐郁倫與主任林安廸赴僑務委員會進行拜訪，由委員長童振源親自接待，並由僑生處副處長尤正才、委員長辦公室主任林子揚、僑教處科長詹前校、陳右菁陪同，雙方就未來僑教政政策與計畫進行意見交換，未來能夠讓佛光大學在僑教事務上盡心力。

委員長童振源在致詞時表示，過去在臺灣青年海外搭僑計畫時，與佛光大學建立非常緊密的合作夥伴關係，未來在國家的支持下將會對僑生教育有具體的政策方向與資源配置，也期待佛光大學能夠與僑委會一起努力。

佛光大學校長何卓飛指出，過去兩年多來在疫情的壓力下僑委會的同仁相當辛苦，加上少子女化的社會結構改變，學校與僑委會應有共同的信念，讓每一位僑生能夠受到完善的教育，日後能回饋社會貢獻所長，而佛光大學目前也計畫建構線上同步與非同步教學課程，打造一所不一樣的無疆界大學。他還特別補充，佛光大學是由佛教辦學，也提供多項獎助學金，盡可能讓學生不因經濟因素而無法就讀。

佛光大學國際暨兩岸事務處國際長陳尚懋也在會中表示，目前18個新南向國家中，佛光山共計有41個道場，是未來佛光大學吸引僑生就讀的重要據點，也希望透過保薦單位的申請與認證，提供海外僑生方便申請與赴台就讀，雙方就未來僑教政政策與計畫進行意見交換。