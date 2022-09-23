教育部自107年度起推動實施「大專校院教學實踐研究計畫」，龍華科技大學積極鼓勵教師申請此計畫，從107年度至111年度，獲教育部補助共計88件，平均每師獲得補助件數為全國私立科大第二、全國綜合型私立科大第一，在教學、研究及實作技能上相輔相成，質量均優，整體表現優異。

龍華科大校長葛自祥表示，為使人才培育符合產業需求，學校除積極推動教師赴公、民營機構研習服務，強化教師與產業緊密鏈結外，更鼓勵教師申請教學實踐研究計畫，並陸續推行多項教學創新措施，例如特色教學教法、情境式教材製作、翻轉教室教學教法以及推動科技融入教學等，強化教師教學知能，以激發學生學習動機，提升學生的學習成效。

龍華科大推動多項教學創新措施－特色教學教法、情境式教材製作，激發學生學習動機。(照片/龍華科大提供)

葛自祥指出，龍華科大執行高教深耕計畫，在教學創新面向之策略及作為方面，包含建置無邊界校園環境，營造處處皆教室，時時可學習之雲端校園、開設專題導向跨領域學程專班，培養跨領域人才、推動創新創意創業（三創）教育，提升學生創意創業能力、強化學生專業職能認證，提升就業競爭力，以及強化教師教學實踐研究，提升創新教學能力。而在多項全校性計畫積極落實推動下，在教學創新及品保機制上，已奠定良好基礎，學生的學習表現已有顯著成效。

龍華科大在教學創新上已奠定良好基礎，學生的學習表現已有顯著成效。(照片/龍華科大提供)

資訊網路工程系教授陳永輝已連續三年獲選教學實踐計畫，他以創客（Arduino）模組程式設計，訓練非資訊相關科系學生學習程式設計，並鼓勵學生參與APP程式設計實作競賽，激發他們跨領域與創新創意思維能力，提高學習興趣，進而提升學習成效。

同樣連三年獲得教學實踐計畫的觀光休閒系助理教授趙茂林，則是藉由程式設計概論課程的實踐，除了讓學生能透過課程，掌握住APP製作操作要點外，更重要的是將以「人」為核心的設計思考理念，帶入他們的實作當中。趙茂林表是，教學實施以來，學生除了能說明自身所設計APP的特色及功能，也能認識到所開發APP的不足，但仍嘗試構思並提供APP功能加強版更加全面的規劃。相對地，也實現了教師欲透過課程，帶領學生將人的需要轉換成一個個完善出實際成(商)品，讓同學在「有感」後，再著手進行開發APP程式。

四次獲選教學實踐計畫的觀休系副教授鍾涓涓則認為，平日在教學中常感受到，除教學本身外，尚有許多主客觀因素會影響教學成效，例如學生學習動機低落，未能真正理解學習樂趣與就讀大學的意義為何，這也是許多老師共同的感慨。而她藉由教育部教學實踐計畫，讓教師得以改善教學現場解決問題，提升學生學習動機，對於課程理論與實務應用方式，以及改善教學品質都有大幅度提升，學生滿意度提高了不少。她在計畫中並鼓勵學生踴躍參加競賽，不僅獲得廣泛迴響，而學生參賽獲得佳績，更是對教學成果最好的肯定。

教育部推動「教學實踐研究計畫」，是以經費直接補助個別教師進行課程教學研究，協助教師透過適當的研究方法及評量工具進行檢證，落實大學教學創新暨強化學校培育人才目標。龍華科大自107年度起推動教學實踐研究計畫成果輝煌，連年締造佳績。因此，學校在教師多元升等制度中，已有多位教師以教學實務成果升等，106至110學年度，教師以教學實務成果升等，已占所有升等教師的36%，績效優異。