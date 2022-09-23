時際創意、中時新聞網策畫的夢想淘心室訂於9月28日教師節開台，內容圍繞台呼「夢想淘心室，聊盡天下事」、「夢想淘心室，陪你聊心事」宗旨，希望透過節目，陪伴聽眾用一杯咖啡的時間，一探升學與職場的傳世武功以及生活中各種有趣的事物。928首播後，夢想淘心室每週有三個單元節目，每週一、週三、週五下午5點播出，為聽眾帶來不間斷的驚喜與新知。

播客節目「夢想淘心室」正式開台，於9月28日教師節當日。(圖/夢想淘心室提供)

Podcast夢想淘心室由三位不同風格的主持人 ，主持單元節目，週一單元為「手足無錯」，主持人邀請來賓分享自身的手足故事，希望引起有手足的聽眾共鳴，沒有手足的聽眾也可以了解到兄弟姊妹之間特有的衝突或趣事；週三單元「曉宇宙~曉曉問大大」，由主持人曉曉來帶領聽眾針對現今與升學、職場、築夢有關的議題向來賓大大提出疑問，並透過來賓自身的經驗與專業知識來為大家解惑；週五單元「創時空」，邀請到各行各業的創業家、創意家、夢想家在節目上分享過程中遇到的辛苦事、趣事給有創業夢或是社會新鮮人的建議。

節目「夢想淘心室」製作團隊。(圖/夢想淘心室提供)

夢想淘心室希望能讓聽眾從節目當中獲得更多的知識。(圖/夢想淘心室提供)

中時新聞網校園Campus主編王雅芬表示，「校園campus其實是源自於旺旺中時媒體集團已經舉辦28年的大學博覽會，為了要一條鞭的服務學校、學生、家長與築夢青年，開辦了中時新聞網campus，現在開辦夢想淘心室，希望文字無法表達的情感與知識，都可以透過聲音來傳遞。」夢想淘心室源自於一個永續初衷，「青年跟學子在求學階段，所遇到的挫折、徬徨事特別多，希望夢想淘心室未來可以像一顆樹，甚至是ㄧ個樹洞、一座寶山，當你不開心的時候可以跟這個樹洞說你所有的不開心，或者訴說你遭遇到的問題，對於人生的疑問，都能從節目當中，讓大家獲得更多、更好的知識。」期待我們在「夢想淘心室」用聲音相會。

一起來認識夢想淘心室，開播預告:

https://www.youtube.com/watch?v=64YqIy48zOU