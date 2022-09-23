台灣即將邁入超高齡化社會，佛教道場也同樣面臨了住眾老邁，需要照護的情況。如何妥善安排照護年老與病弱的僧眾，是各寺院道場都將面臨的挑戰。為協助各道場因應長照的需求與問題，臺灣造福園樂齡照護推廣協會與財團法人玄奘文教基金會於23、24日在玄奘大學舉辦北區「僧伽長照宣導與照護實務技巧工作坊」，計有40個佛教道場和單位共80人參加。

本次課程內容包含介紹僧伽道場如何善用長照2.0資源、居家安全照護、身體清潔與舒適照護、翻身拍背技巧以及協助執行輔助性醫療等實作訓練等，課程內容豐富且實用性極高。臺灣造福園樂齡照護推廣協會秘書長周大禾表示，藉由這次工作坊的課程，希望開闊佛教界各道場對於僧伽長照的視野，計畫未來能培訓更多有佛法照護正見又有專業照服資格，並具有佛教特色的照護人員。

講師示範翻身移動技巧。(照片/玄奘大學提供)

講師示範翻身移動技巧。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學校長簡紹琦指出，臺灣造福園樂齡照護推廣協會致力提供從預防延緩失智失能、如意安養與醫療照護，直到當事人安寧善終，一條龍的僧伽長照優質系統使人感到很放心，玄奘大學非常感佩且支持這樣的理念。他也補充，由於佛教界諸山長老的長期謢持，讓玄奘成長茁壯而永續發展，本次是該好好回饋佛教界，同時他很感謝這次工作坊讓玄奘大學參與，期望這次活動喚起社會關注佛教界高齡長照的解決方案，並希望玄奘大學培育的人才未來能對僧伽長照有所貢獻。