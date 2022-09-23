因應半導體產業趨勢使人才培育與先進製程需求大增，美商達爾集團與國立高雄科技大學於22日簽署有關半導體與智慧製造的教學研究、技術交流與產學合作等方向的雙方產學合作備忘錄，讓高科大成為達爾集團在南台灣的第一所重點合作學校，未來將整合學術與實務資源，強化產學合作機制，開創南台灣學府共同投入半導體領域教研合作，以落實產學接軌。

達爾集團(Diodes Inc.)為美國NASDQ上市的IDM(整合元件製造)半導體製造及設計綜合型公司，產品涵蓋廣泛領域包括分離、邏輯、類比及混合訊號半導體市場，亦為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車等市場提供服務。本次達爾集團亞太區總裁莊國鼎於此次雙方備忘錄簽署儀式中表示，南台灣科技廊道與半導體聚落日益成熟，可說是將台灣帶向「矽島」的重要一塊拼圖，著南台灣半導體聚落擴大，研發能量向南延伸，關鍵廠商及技術量能移動態勢也更加明確，這也驅動達爾科技積極布局，為南台灣半導體產業發展增添柴火。

美商達爾集團亞太區總裁莊國鼎(左)和高科大校長楊慶煜(右)正簽署MOU。(照片/高雄科技大學提供)

莊國鼎強調，達爾科技此次邀請高科大做為在南台灣第一所產學合作重點學校，不單是串聯達爾科技南方營運中心布局，更多看重高科大橫跨半導體、化材、電機、機械、機電及模具等系所，並以碩博士課程收斂人才專業等策略，有效運用大學專業課程為人才打底。雙邊將透過合作平台連接產學之間的銜接過程，從學校端到就業端無縫接軌，協助學生順利度過投入職場探索期。也期望結合高科大各領域學理專業與達爾科技各事業群共同探索第三代半導體深層技術領域。

雙邊將透過合作平台連接產學之間的銜接過程，從學校端到就業端無縫接軌，協助學生順利度過職場探索期。(照片/高雄科技大學提供)

國立高雄科技大學校長楊慶煜指出，高科大長期深耕南台灣產業服務，落實區域產業鏈結，培育產業所需優質人才，近年更是與多家企業攜手成立共同開發實驗室以及共同研發中心，企業與學校共同開發產業所需核心技術與產品，以產學共訓理念培育業界所需人才，協助產業升級。此次締結夥伴關係，未來雙方將就實習合作、人才培訓及學術研究三方向進行深化合作，

國立高雄科技大學校長楊慶煜指出，將以產學共訓理念培育業界所需人才，協助產業升級。(照片/高雄科技大學提供)

本次達爾科技與高科大的合作意向書簽署，將有助雙方展開課程、教學、實習到研究的各種合作可能，而高科大將配合產業需求規劃實作課程，訓練學生實務操作能力，並與教師共同進行學術研究合作等，期待在未來雙方攜手引領下，為臺灣高等教育端開創新的研究與課程型態，並讓下一世代半導體產業提前布局，擴大研究量能與半導體業需要的人才藍圖。