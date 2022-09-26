「2022極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動，三大路線首發場「雲林濱海必Bike小鎮活動」9/24週六假日在口湖遊客中心揭幕，吸引近400位車友熱血參與，現場並設有雲嘉南專屬「鹹味浪潮-鹹良好物」市集，共號召20家雲林在地特色文創及小農特色觀光圈業者一同展示，體驗雲林濱海漁村獨特觀光魅力。

活動出發盛況。(照片/觀光局雲嘉南管理處提供)

策畫舉辦單位交通部觀光局雲嘉南管理處表示，本次活動特別以「尋寶濱GO卡」集章方式，讓參與車友Bike訪雲林口湖的「椬梧滯洪池」及四湖「三條崙黑森林」打卡勝地，並以自行車慢遊不快不慢的速度，深入探索雲林的豐富生態與極緻美景。首發場也特別邀請「單車運動甜心Eva」擔任領騎嘉賓，介紹環騎圓夢APP的軌跡紀錄使用並全程陪同車友完騎34K，嘗鮮雲林在地小農之「鹹良好物」。

活動大使運動網紅EVA開心騎乘。(照片/觀光局雲嘉南管理處提供)

雲嘉南管理處指出，為推廣整體觀光效益，推出完騎者送百元自行車集希券及環保寶特瓶紗織活動紀念POLO衫、ericoco獨家設計限量聯名款虎年鑰匙圈等優惠，指定住宿或於鹹味浪潮市集消費滿1,000元，就可參加美利達自行車、觀光圈體驗券、在地伴手禮等10萬元大獎的抽獎活動，十月還有二場，有興趣民眾可以報名參加十月份的騎旅活動。

全場嘉賓合照。(照片/觀光局雲嘉南管理處提供)

「極點慢旅」系列活動還有10月8日的「嘉義雙教堂浪漫騎旅—42k」，以及10月22日壓軸登場的「台南極西·集希國聖港燈塔騎遊-34k」活動。活動訊息請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/swcoast)或伊貝特報名網站(https://bao-ming.com/2022bikefuntour)查詢。